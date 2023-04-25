Подкормите хилую рассаду этим способом и она будет расти, как на дрожжах
Чтобы подкормить хилую рассаду, не нужно тратить на это много денег. Мы расскажем о способе, который сделает ваши слабые побеги крепкими и высокими. Для этого вам нужно взять дрожжи.
Простым способом с применением дрожжей для рассады поделилась на YouTube огородница Инна.
Как подкормить рассаду дрожжами
Дрожжевая подкормка отличается среди других своей эффективностью, так как в составе есть белок, микроэлементы, органическое железо и аминокислоты.
После дрожжевой подкормки побеги впитывают полезные вещества из почвы и начинают очень активно расти. Это самое простое и бюджетное удобрение. Берите качественные и свежие дрожжи и используйте подкормку в тот же день!
Как приготовить раствор с дрожжами
Для подкормки рассады возьмите пачку дрожжей (100 граммов) и 5 литров теплой воды. Разведите дрожжи в воде. Затем в смесь добавьте 5 ст. л. сахара. Дайте настояться несколько часов. Через 2-3 дня у вас будет целебный раствор для ваших растений. Важно дать ему настояться в теплом месте, но не под прямыми солнечными лучами. Разводите с водой в отношении 1:10.
Дрожжевую подкормку делайте растениям раз в две недели.
Как мы ранее писали, полейте этим чудо-раствором вашу рассаду и она станет крепкой и сильной.
Кстати, ранее мы писали о том, почему могут возникать проблемы с рассадой и как их можно устранить.