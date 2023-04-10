Эти ошибки при посадке картофеля могут оставить вас без урожая

Для щедрого урожая картофеля важно соблюдать все правила посадки и ухода за растением. Неудачно выбранный посадочный материал или слишком обильная подкормка сведет на нет все ваши усилия и оставит вас без картошки на зиму. Если же сделаете все правильно, то получите достойную награду за свой труд.

О главных ошибках, которые допускают огородники при посадке картофеля, рассказываем в материале ниже.

Неудачно выбранное время посадки

Если посадить картофель рано, то он может замерзать в земле. Или клубни станут водянистыми от слишком влажной почвы.

Оптимальным временем для посадки картофеля считается период, когда начинают распускаться листья на деревьях и кустах. Это происходит в начале мая. Крайний срок для посадки - не позднее 22 мая.

Длинные ростки

Важно правильно выбрать посадочный материал. Картофель с длинными ростками будет очень долго сходить или вообще не прорастет. Тщательно осмотрите клубни перед посадкой. Удалите все ростки длиннее 3 см.

За неделю до посадки разложите картофель в месте, на которое попадают солнечные лучи. Так в клубнях накопятся вещества, необходимые для роста.

Слишком густая посадка

Иногда хозяевам хочется на маленьком клочке земли уместить как можно больше грядок. Они считают, что так получат больше урожая. Но на самом деле так нельзя поступать. Чтобы растение сформировало корнеплоды, ему нужно пространство. Если кусты будут тесно, клубни не смогут развиваться.

Если для посадки выбрали мелкий или резаный картофель, то расстояние должно быть 30-40 см между лунками. А между рядами - 60-70 см.

Также эксперты советуют в конце ряда высадить клубни более тесно на тот случай, если где-то картофель не прорастет, то на это место можно будет пересадить эти кусты.

Неправильная подкормка

Для хорошего роста и формирования урожая картофеля нужны качественные удобрения. Перед посадкой почва должна быть подготовлена. Также на каждом этапе развития растения нужно прибавлять удобрения. А именно:

Азотные удобрения нужны растению, как только начала появляться ботва;

Калийные - когда ботва выросла;

Фосфорные - когда картофель зацвел.

Важно не переусердствовать с азотными удобрениями, поскольку они гонят в рост ботвы, а не сами плоды.

Заранее собранный урожай

Не стоит спешить выкапывать клубни, как только они наберут более или менее нормальные размеры. Удачным считается время, когда ботва уже полностью высохла.

Также не стоит держать картофель на свете после сбора урожая. Оставьте выкопанные клубни до вечера сохнуть на свежем воздухе, а затем сложите на хранение. Если картофель будет слишком долго на солнце, то позеленеет и накопит яд - соланин.