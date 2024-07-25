Помешал стать судьей популярного шоу. Галич вспомнил давний конфликт с Меладзе

Лидер украинской рок-группы O.Torvald Женя Галич, который недавно высказался о своей службе в ВСУ , вспомнил один неприятный случай, связанный с Валерием Меладзе. Оказывается, из-за российского исполнителя грузинского происхождения украинец не смог стать судьей шоу "Х-фактор".

Что тогда случилось и в чем был конфликт, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Галича для YouTube -канала "Це ніхто не буде дивитись".

Что произошло между Галичем и Меладзе

Как отметил Евгений, он мог быть одним из жюри украинского талант-шоу, однако ему было отказано, поскольку Валерий сделал свое заявление. Тот сказал, что ему "будет некомфортно сидеть рядом с музыкантом", а также добавил, что он, по его мнению, "не имеет аудитории".

"Валерий Меладзе сказал, что ему некомфортно со мной сидеть в одном шоу. Тогда были все, кто тогда сидел... Соседов, еще кто-то. У меня был кастинг, на котором я разваливаю, всех критикую. Не знаю, и им что-то не понравилось. Это был официальный ответ канала: "Меладзе сказал, что ему будет не очень комфортно сидеть с тобой". А еще он сказал что, у него (то есть у меня) нет аудитории. Это такая его цитата", - рассказал звезда.

Галич искренне возмутился фактом, что даже после 2014 года российские артисты продолжали строить карьеру в Украине и оставались "главными на вечеринках".

"За 8 лет пересидели в жюри, были главными на корпоративах, выступали на фестивалях. Они уничтожали все, что было создано после 2014 года", - говорит Евгений.

Галич во время интервью Антонюк (скриншот)

"Я думаю, что это тоже была часть какого-то их плана. Затем, после того как они на время исчезли, снова начали открывать для них границы. И мне снова кажется, что это была часть плана по уничтожению культурного единства украинцев", - также подчеркивает певец.

К слову, Женя Галич - 40-летний исполнитель, который, кроме музыки, также пробовал себя в роли радио- и телеведущего. В период полномасштабного российского вторжения встал на защиту родной страны.

Участвовал в "Евровидении-2017", которое тогда проходило в Киеве. Вместе со своей группой он представлял Украину на международной песенной арене с композицией Time, которая посвящена времени - единственному, чего нельзя вернуть.

По результатам зрительского и судейского голосования композиция получила 36 баллов и оказалась на 24 месте среди 26 участников в финале, а в общем - среди 42 участников.