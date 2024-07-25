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Лидер группы O.Torvald ответил, чем занимался на фронте и где служит сейчас

Четверг 25 июля 2024 21:34
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Лидер группы O.Torvald ответил, чем занимался на фронте и где служит сейчас Женя Галич (Фото: instagram.com/jenia_galich)
Автор: Любовь Блажко

Женя Галич - один из музыкантов, которые с началом полномасштабного вторжения присоединились к армии и пошли защищать родную страну. После перевода он служит в Киеве, но до этого успел побывать на разных военных должностях.

Что именно рассказал артист на эту тему, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью для YouTube-канала "Це ніхто не буде дивитись".

Как Галич комментирует свою службу

Исполнитель делится, что призвался в армию как командир взвода, после чего у него были другие военные роли.

"Сначала я призвался как командир взвода. У меня было 26 человек, с которыми мы готовились к войне. Потом должность у меня была в группе по поддержке, я был там офицером. На мне было завязано материально-техническое обеспечение и все, что с этим связано. Но это не значит, что я просто сидел в тылу. Нет, мы выезжали к ребятам. Наши боевые роты 135 батальона регулярно выезжали работать и возвращались", - объясняет он.

"Потом из-за своей опрометчивости я занял должность, которая называлась офицер военно-гражданского сотрудничества: начиная от гражданской разведки, заканчивая работой с 200-ми. Я - тот человек, который в рефрижератор упаковывал трупы наших ребят и отвозил их родителям", - также отмечает лидер рок-группы O.Torvald.

Лидер группы O.Torvald ответил, чем занимался на фронте и где служит сейчасАртист призвался в начале полномасштабного вторжения (Фото: instagram.com/jenia_galich)

На вопрос Эммы Антонюк о том, как звезда справлялся со своим психологическим состоянием после увиденных на войне реалий, он поразил честным ответом. В частности, признался, что отказывался прибегать к помощи психотерапевта, а спасался алкоголем.

"Был психотерапевт, но я на него не соглашался. Мне казалось, что я справлюсь со всем в одиночку. Мне казалось, что это не нужно, что меня алкоголь спасет", - говорит известный украинец.

Что известно о начале службы Галича

Ряды вооруженных сил Украины он пополнил в апреле 2022 года. У Евгения есть офицерское звание - лейтенант. В составе 135 батальона 114 отдельной бригады терробороны участвовал в боях за Бахмут.

В августе прошлого года вместе с побратимами попал в ДТП.

Осенью 2023 года должен был ехать за границу вместе с группой "Друга Ріка", но из-за напряженной ситуации на фронте командование не отпустило артиста.

Тем временем эпатажный Амадор Лопес признался, хочет ли выехать из Украины.

Также мы писали, что известная ведущая рассказала, как изменила жениху.

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