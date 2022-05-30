Куркума - не тільки спеція, але і розкішна квітка: як виростити її вдома

Виявляється, куркума - це не тільки корисна жовта спеція, яку замість ліків можна їсти ложками. Ще це розкішна квітка з багатьма варіаціями забарвлень. Її можна виростити на своєму підвіконні з корінця або ж купити вже готовий вазон у квітковому магазині.

Як виглядає квітка куркуми, і як її виростити - читайте нижче в нашому матеріалі.

На сході спецію куркуму додають всюди, практично в усі страви, і навіть алкогольні напої. Виробляють її з кореня однойменної рослини з сімейства імбирних.

Головна цінність спеції в куркуміні - сильній фармакологічно активній речовині з протизапальною, протипухлинною, антимутаційною, антибактеріальною, противірусною, антиоксидантною та іншими ефектами.

Фото: корінь куркуми (facebook.com)

Виростити з бульби або купити в горщику?

Вирощувати куркуму можна як і заради бульб, так і заради краси. Зараз в Україні можна придбати в спеціалізованих онлайн і оффлайн магазинах бульби куркуми (від 50 до 150 грн в залежності від сорту) і готову квітучу рослину в горщику (від 550 грн).

Фото: Куркума в природі (facebook.com)

Види і сорти куркуми

Для приготування приправ і спецій використовуються кілька видів куркуми. Це куркума довга (для спецій), куркума ароматна (для кондитерської справи), куркума цедоарія (для лікерів) і так далі.

Також в квіткових магазинів можна знайти кілька видів красиво квітучої куркуми. Вона відрізняється висотою і відтінком приквітків. Як стверджують продавці, зростання куркуми обмежене тільки розміром горщика.

Квітки куркуми в горщиках можуть бути пурпуровими, білими, рожевими, і так далі. Про харчову цінність цих сортів судити важко, оскільки кожен з них виведений виключно як декоративна рослина.

Як виростити куркуму вдома

Якщо ви хочете розводити куркуму, як пряність, купіть кореневище в супермаркеті або на ринку. Онлайн-магазини також займаються продажем бульб.

А для краси можна купити вже готову квітучу рослина - тоді ви точно будете знати, що не купуєте "кота в мішку".

Фото: види декоративної куркуми (facebook.com)

Знадобиться горщик або ящик, грунт, дренаж, добрива і піддон

Оскільки кореневище плоске і досить велике, горщики слід брати не менше 30-45 см в діаметрі. Найкраще, якщо посуд буде мати вигляд плошки, щоб корінь ріс вшир. Глибина горщика також не менше 30 см.

Дренаж можна використовувати на ваш смак - керамзит, дрібна галька, пінопласт. Головне - в горщику має бути дренажний отвір.

Візьміть легкий, поживний, слабокислий, нещільний грунт. Підійде магазинна суміш "для цитрусових".

Якщо ви плануєте їсти куркуму, не зловживайте азотними добривами. Зайві нітрати вам ні до чого. Візьміть органічне добриво. В процесі культивування може знадобитися стимулятор росту - його можна купити в магазині.

Як виростити куркуму з кореневища

Якщо є можливість вибрати кореневище, зверніть увагу на кількість "вічок" (чим більше, тим краще) і стан куркуми. Кореневище має бути твердим, не в'ялив, без пошкоджень і сухих ділянок.

Розділіть кореневище гострим ножем на кілька шматків (по два три вічка на кожному).

Потім можна: посипати зрізи активованим вугіллям або виваляти кореневище в деревній золі, після чого відразу посадити в горщик; замочити на добу в розчині стимулятора росту, потім посипати золою і помістити в ґрунт; загорнути корінь в целофановий пакет і чекати, поки бруньки прокинуться (1-2 тижні), після чого перенести його в горщик.

Кладіть кореневище в ґрунт горизонтально, щоб всі вічка дивилися вгору. Присипте зверху 2-3 см ґрунту.

Вирощування куркуми вдома

Вона любить тепло (не нижче +20, найкраще +24+26 градусів) і багато світла (без прямих променів). Не любить протяги, вологість - висока (близько 65%). У спекотні дні і в опалювальний сезон куркуму потрібно обприскувати щодня водою кімнатної температури.

Грунт в горщику повинен бути вологим, але не мокрим. В ідеалі полив краще здійснювати через піддон.

Підгодовувати потрібно мінеральними і органічними добривами протягом усього періоду вегетації (активного росту).

Пересаджувати куркуму треба восени при зборі врожаю, коли рослина йде на зиму в спокій. У листопаді коріння можна викопати, частину їх зібрати як урожай, інші помістити у вологий пісок і зберігати в прохолодному і темному місці з температурою приблизно +12+15 градусів. В цей час полив слід припинити і відновити його тільки як з'являться нові паростки.