Українські військові знищили два склади боєприпасів і багато окупантів на Сході
Фото: ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів 87 окупантів на Сході (Getty Images)
Збройні сили України знищили 87 російських військових і 2 склади з боєприпасами на сході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Окрім цього, 18 червня українські захисники знищили один танк противників, п'ять мінометів і 52 АТТ.
Також військові знищили один безпілотник ворогів і одну одиницю спеціальної техніки.
Зазначається, що ЗСУ продовжують стримувати агресора в районі відповідальності ОТУ "Схід".
Як повідомлялося раніше, російські війска просунулися під Сєвєродонецьком і ведуть обстріли майже по всій лінії фронту.
Окрім того, військове керівництво РФ перекинуло всі резерви на захоплення населених пунктів Луганської області.