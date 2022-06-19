Окупанти шукають способи, як втекти з війни та повернутися в Росію: перехоплення ГУР
Окупанти хочуть якнайшвидше втекти з війни в Україні та повернутися в Росії. Проте їх батьки не зовсім раді таким рішенням синів та відмовляють їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
У черговій перехопленій розмові російський солдат з Киргизстану розповів, що залишається в Україні щонайменше на пів року. Колишні обіцянки про тримісячний термін виконані не будуть. Тому окупант шукає інші способи, як повернутися додому.
"Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо "за сімейними", якщо треба "за доглядом". Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде тебе звільнити. Щоб мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані знаходяться і що я один в сім’ї, нема кому доглядати", - сказав солдат.
Мати вояки агітує сина почекати та не йти у відпустку, або згодом повернутися в Україну. Проте російський загарбник немає намірів ще раз їхати в Україну.
"Ні, мам! Все. Не хочу після всього. У мене немає жодного бажання", - відповідає він.
Нагадаємо, полонений із так званої "ЛНР" зізнався, що пішов воювати проти України, щоб уникнути тюремного ув'язнення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.