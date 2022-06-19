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Окупанти шукають способи, як втекти з війни та повернутися в Росію: перехоплення ГУР

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Україна, Неділя 19 червня 2022 14:45
Окупанти шукають способи, як втекти з війни та повернутися в Росію: перехоплення ГУР Фото: росіяни шукають способи втекти з війни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти хочуть якнайшвидше втекти з війни в Україні та повернутися в Росії. Проте їх батьки не зовсім раді таким рішенням синів та відмовляють їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський солдат з Киргизстану розповів, що залишається в Україні щонайменше на пів року. Колишні обіцянки про тримісячний термін виконані не будуть. Тому окупант шукає інші способи, як повернутися додому.

"Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо "за сімейними", якщо треба "за доглядом". Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде тебе звільнити. Щоб мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані знаходяться і що я один в сім’ї, нема кому доглядати", - сказав солдат.

Мати вояки агітує сина почекати та не йти у відпустку, або згодом повернутися в Україну. Проте російський загарбник немає намірів ще раз їхати в Україну.

"Ні, мам! Все. Не хочу після всього. У мене немає жодного бажання", - відповідає він.

Нагадаємо, полонений із так званої "ЛНР" зізнався, що пішов воювати проти України, щоб уникнути тюремного ув'язнення.

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