Лифт стал ужасной ловушкой для собаки: владельцам животных дали важный совет

Иногда случается так, что украинцы застряют в лифте из-за его поломки или отключения света. И часто это случается тогда, когда человек идет выгуливать собаку или возвращается с прогулки. А иногда животное может остаться в замкнутом пространстве само... Что же делать в такой ситуации и как максимально уберечь психику своего домашнего любимца во время такого ЧП?

Правилами, пишет РБК-Украина (проект Styler), поделилась на своей странице в Facebook основательница благотворительного фонда "Любимый Нос" Виктория Ромашенко, которая на днях сама попала в подобную ситуацию.

Как произошло, что собака застряла в лифте

Виктория рассказывает, как недавно ее собака застряла в лифте сама.

"В четверг вечером Гре застряла в лифте. Сама. Лифт не сработал, дверь открылась не до конца. Я вышла, а Гре осталась.

Проблема была в том, что поводок был у меня в руках, а Греча в лифте, уехавшем вверх. Я пыталась давить на кнопку вызова лифта, он не реагировал.

Все, что я видела, это поводок, который тянется вверх и остается за несколько секунд в верхнем углу лифта. Я не хочу даже рассказывать, что я на тот момент чувствовала", - рассказывает женщина.

Киевлянку перехватили эмоции и страх за любимицу.

Девушка позвонила по телефону диспетчеру и вызвала специалиста. Далее она сообщила пожарным о ситуации, однако от них услышала отказ, потому что они "таким не занимаются".

На помощь пришел сосед-собачник и они вместе пытались открыть дверь, пока не приехал лифтер. Это произошло уже через 30-40 минут после звонка. Хозяйка переволновалась, но с собачкой, к счастью, все было хорошо.

Виктория со своим любимцем (фото: facebook.com/romashenko.viktorija)

Как спасти собак от непредсказуемых ситуаций в лифте

Виктория советует другим собачникам перед тем, как зайти и выйти из лифта, взять своего любимца на руки. Также есть несколько других правил:

Если владелец большой, когда заходишь/выходишь из лифта, пусть собака будет рядом, придержи его за ошейник, потому что, если лифт начнет закрываться, ты сможешь быстро среагировать и остаться с собакой или в лифте или выйти.

Если такое произошло: обрежьте оставшийся извне поводок, так будет вероятность того, что он не потянет собаку вниз и все будет хорошо.

Спросите у консьержки есть ли запасной ключ от лифта.

Если вы остались с другой собакой в лифте, отцепите поводок от ошейника/шлейки, так, возможно, она вас укусит, но вы спасете жизнь и в память будет пару шрамов.

"Берегите своих носов, они лучшее, что могла придумать природа. И не бейте кнопки вызова диспетчера. Не поможет. Только синяки останутся", - подытожила Виктория.

Виктория советует не избивать кнопки вызова диспетчера (фото: facebook.com/romashenko.viktorija)