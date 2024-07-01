Семья Мирошниченко рассказала о первых трудностях удочерения

Недавно стало известно, что пара Тимура и Инны Мирошниченко во второй раз стала названными родителями. После удачного удочерения девочки Ангелины, семью ждали новые перипетии.

В эфире программы "Сніданок з 1+1" Тимур отметил, что хотя Ангелина - второй ребенок, которого приняла пара, все равно это удочерение является новым опытом для семьи.

Тимур поделился, что недавно Ангелина впервые попробовала пиццу. Он отмечает, что объяснять девочке, которая старше его предыдущих детей, какие-то очевидные вещи - это очень интересный опыт. Несмотря на это, ведущий добавил, что впереди их ждет процесс адаптации и семья все равно предстанет перед трудностями.

Жена Тимура – Инна, на своей Instagram-странице рассказала о хлопотах с питанием девочки. Женщина отмечает, что за 6 дней их совместной жизни Ангелина ела достаточно скромно.

"За все это время Ангелина съела только 1 томатный суп, 2 ложки борща и вчерашнюю пиццу. Бывали дни, когда совсем не ела. Такая, наверное, реакция на стресс", - делится Мирошниченко

Инна добавляет, что она старается готовить или заказывать то, что девочка любит, однако дома воспроизвести вкус столовой невозможно.

Также она отмечает, что вопрос, вроде "что ты любишь?" приводят Ангелину в ступор. Женщина предполагает, что вероятно раньше их никто не ставил, потому что расспросы девочки о еде доводят ее до слез.

Instagram-stories Инны Мирошниченко (Скриншот)

"Может показаться, что для ребенка это счастливый конец. Где "и жили они долго и счастливо". Но на самом деле это только начало. И дается оно тяжело. Ангелине 8. Вся ее жизнь прошла в стенах заведения. Она не знает, что существует какая-то другая жизнь", - рассказывает Инна.

"Да, она мечтала о семье, потому что всем рассказывали, кто такие мама/папа. Потому что дети часто выбывали из заведения в семьи и все их поздравляли. То есть семья - это что-то хорошо. Но еще это какие-то малознакомые люди, которые вырывают ребенка из ее зоны комфорта (так как это то, к чему ребенок привык), имеющие свои правила, порядки, которые ничего о тебе не знают и которых не знаешь ты", - добавляет Мирошниченко.

Instagram-stories Инны Мирошниченко (Скриншот)

Знаменитость говорит, что она хотела быть приветливой мамой, другом, но реальность отличается. В жизни Инна вынуждена запрещать, делать замечания, ограничивать и поэтому, с перспективы восьмилетнего ребенка, она кажется Ангелине "не мечтой".