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Meta отключит передачу сообщений между Instagram и Facebook

Среда 06 декабря 2023 13:35
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Meta отключит передачу сообщений между Instagram и Facebook Meta уберет возможность писать пользователям Facebook из Instagram и наоборот (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Meta Platforms начинает процесс отключения функции чатов между приложениями, которая предоставляла возможность отправлять сообщения из Instagram в Facebook Messenger и наоборот.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget, публикующий новости о гаджетах и электронике.

В 2020 году Meta, которая на тот момент называлась Facebook, представила кроссплатформенную интеграцию, позволившую пользователям Instagram и Facebook Messenger обмениваться сообщениями напрямую. Однако через три года компания решает изменить свой курс по этой интеграции.

В официальном сообщении разработчиков говорится, что начиная с середины декабря 2023 года, функция организации чатов между Instagram и Facebook Messenger будет отключена. Пользователи больше не смогут начинать новые текстовые или голосовые разговоры с использованием аккаунтов Instagram и Facebook Messenger.

Существующие чаты будут сохранены, но доступны только для чтения. Кроме того, пользователи не смогут видеть статус собеседников в другой социальной сети.

Причины отключения функции передачи сообщений между Instagram и Facebook Messenger не уточняются, но, вероятно, такое решение связано с соблюдением законодательства Европейского Союза, требующего обеспечения совместимости между платформами обмена сообщениями.

В рамках этой цели Meta также разрабатывает функцию "Скрытые чаты" для мессенджера WhatsApp.

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