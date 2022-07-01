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Захисниця України показала зворушливе відео зустрічі з мамою

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П'ятниця 01 липня 2022 13:46
Захисниця України показала зворушливе відео зустрічі з мамою Захисниця України показала зворушливе відео зустрічі з мамою (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Захисниця України Богдана Трачук опублікувала відео зворушливої зустрічі зі своєю мамою. Дівчина давно не бачилася з ріднею через повномасштабну війну Росії проти України.

Що відомо про Богдана Трачука і як вона зустрілася з мамою - читайте в матеріалі нижче.

Богдана Трачук родом з Коломиї Івано-Франківської області. У 2014 році вступила до Львівського університету безпеки життєдіяльності на спеціальність "Військова психологія". У 2016 році - почала навчатися в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Захисниця України показала зворушливе відео зустрічі з мамою

Фото: Богдана Трачук

До війни Богдана працювала інструктором і психологом, вела свою групу, багато подорожувала. З початком повномасштабного вторгнення дівчині пропонували забрати маму та евакуюватися, але вона вибрала захист рідної країни.

Вона - дочка військового, Віктора Трачука. Він був бійцем АТО і помер у 2019 році після важкої хвороби.

@danatrachuk Ми не зможемо прокинутися і жити під ними

До речі, раніше ми писали, що мати захисника Азовсталі вивезла через 15 блокпостів нагороди свого сина.

А також розповідали про те, відомий український актор повернувся додому після боїв за Сєвєродонецьк.

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