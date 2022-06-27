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Боляче втрачати своїх: український актор повернувся додому після боїв за Сєвєродонецьк

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Понеділок 27 червня 2022 17:09
Боляче втрачати своїх: український актор повернувся додому після боїв за Сєвєродонецьк Фото: актор Володимир Ращук повернувся додому після боїв за Сєвєродонецьк (instagram.com/vikki.bilan)
Автор: Анна Шиканова

Український актор театру і кіно Володимир Ращук з перших днів повномасштабної війни Росії проти України став до лав захисників своєї країни. Він разом зі своїми побратимами був у боях проти окупантів у Рубіжному та Сєвєродонецьку.

Дружина Володимира Ращука Вікторія розповіла про повернення чоловіка додому після 60 днів боїв на своїй сторінці в Instagram.

"Мій герой повернувся! Втомлений ... сивий ... сумний через втрату побратимів ... поранений ... тричі контужений ... але живий, слава Богу. Побачила рану ... ледь не втратила свідомість ... кажу, чому не зашили? Тому, що тоді треба було б їхати в госпіталь, а я не маю права залишати своїх хлопців... Так і продовжував воювати", - розповіла Вікторія Білан.

Боляче втрачати своїх: український актор повернувся додому після боїв за Сєвєродонецьк

Фото: instagram.com/vikki.bilan

Вона додала, що вперше за час війни побачила, як чоловік плаче.

"Так щиро... по-дитячому... питаю: "Страшно було?". Каже: "Ні, не страшно... боляче втрачати найкращих хлопців, цвіт Нації! Важко повідомляти рідним про загибель їхніх близьких. Це, напевно, найстрашніші телефонні дзвінки в житті. Але цю справу честь командира особисто підтримати та зізнатися в любові та повазі до побратимів. І подякувати за гідних синів", - продовжила Вікторія.

Боляче втрачати своїх: український актор повернувся додому після боїв за Сєвєродонецьк

Фото: instagram.com/vikki.bilan

Вона закликала всіх українських жінок молитися за своїх захисників. Вони це відчувають і тримаються, як би не було складно.

Володимир Ращук - відомий український актор театру і кіно. Народився в 1987 році в Маріуполі. Постійне місце роботи - Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Боляче втрачати своїх: український актор повернувся додому після боїв за Сєвєродонецьк

Фото: instagram.com/vikki.bilan

Знявся в українських фільмах і серіалах - "Швидка допомога", "Ніконов І Ко", "ВІДДІЛ 44", "Райське місце", "той, хто не спить", "Серце матері", "суддя", "зникаючі сліди".

Також Ращук - професійний музикант, грає у фолькгрупі Praksed Orchestra і рок-групі ЩЮгар.

З початку повномасштабного вторгнення захищає Україну у складі батальйону "Свобода".

До речі, раніше ми писали, що Кукуюк підірвав мережу віршем про українських захисників.

А також ми розповідали про неймовірного захисника з "Азову" Богдана Демчука та його родину.

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