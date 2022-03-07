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ЗСУ знищили 30 російських вертольотів під Херсоном і 3 колони під Миколаєвом

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Херсон, Миколаїв, Понеділок 07 березня 2022 10:12
ЗСУ знищили 30 російських вертольотів під Херсоном і 3 колони під Миколаєвом Фото: армія накрила вертолітну базу росіян під Херсоном (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України знищили 30 російських вертольотів під Херсоном. А також три колони військової техніки під Миколаєвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування морської піхоти.

"Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила і техніка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вчора на підступах до Миколаєва були знищені три колони. Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 гаубиць Д-20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України потопили російський корабель біля узбережжя Одеси.

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Миколаїв Херсон Війна Росії проти України
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