Достатньо лише номера телефону: у поліції розкрили нову схему шахраїв
Шахраї в Україні використовують всі доступні технології, щоб виманити дані українців і вкрасти їхні гроші. Одним з таких способів є популярний вид афери з використанням телефонного номера.
Як працює ця схеми та що потрібно знати українцям, щоб не потрапити на вудку шахраїв, розповів представник Департаменту кіберполіції в Києві Іван Тимошенко на брифінгу.
Як працює схема з телефонним номером
За словами фахівців, шахраї списують гроші з рахунків українців використовуючи всього лише мобільний номер. Вони відстежують оголошення в Інтернеті із зазначенням номера телефону для зв'язку. Найчастіше українці використовують одні й ті ж номери телефонів і для фінансових операцій, прив'язки до банків або соціальних мереж.
Такі номери телефонів потім використовують для доступу до онлайн-банкінгу або для входу в акаунти.
"У більшості випадків, які ми проаналізували, майже в 90% випадків, номери телефонів, які вказані в оголошеннях, є фактично фінансовим номером для доступу до онлайн-банкінгу", - розповів Іван Тимошенко.
Він додав, що нещодавно спіймана шахрайка розкрила поліції цікаву деталь: вона в мережі шукала оголошення про продаж дорогих товарів і відстежувала їх до моменту продажу, оскільки в цей момент у продавця на карті могла виявитися цілком пристойна сума грошей.
Як не постраждати від шахраїв
- Захистіть свій фінансовий номер і забороніть віддалену заміну SIM-карти у свого мобільного оператора. Як варіант - перейдіть на контракт.
- Використовуйте у всіх акаунтах і мобільних банкінгах двоетапну аутентифікацію для входу в сервіси.
- Не залишайте копії своїх документів, персональних даних в місцях, де шахраї зможуть отримати до них доступ.
- Не розміщуйте свій фінансовий номер на платформах оголошень в Інтернеті, в соціальних мережах, в особистих акаунтах.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям пропонують новий спосіб "заробітку", за який можна сісти у в'язницю.
А також розповідали про те, що шахраї крадуть гроші українців через псевдосайт "Нової Пошти".