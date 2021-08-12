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Достатньо лише номера телефону: у поліції розкрили нову схему шахраїв

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Четвер 12 серпня 2021 20:00
Достатньо лише номера телефону: у поліції розкрили нову схему шахраїв Розкрита нова схема шахрайства в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Шахраї в Україні використовують всі доступні технології, щоб виманити дані українців і вкрасти їхні гроші. Одним з таких способів є популярний вид афери з використанням телефонного номера.

Як працює ця схеми та що потрібно знати українцям, щоб не потрапити на вудку шахраїв, розповів представник Департаменту кіберполіції в Києві Іван Тимошенко на брифінгу.

Як працює схема з телефонним номером

За словами фахівців, шахраї списують гроші з рахунків українців використовуючи всього лише мобільний номер. Вони відстежують оголошення в Інтернеті із зазначенням номера телефону для зв'язку. Найчастіше українці використовують одні й ті ж номери телефонів і для фінансових операцій, прив'язки до банків або соціальних мереж.

Такі номери телефонів потім використовують для доступу до онлайн-банкінгу або для входу в акаунти.

"У більшості випадків, які ми проаналізували, майже в 90% випадків, номери телефонів, які вказані в оголошеннях, є фактично фінансовим номером для доступу до онлайн-банкінгу", - розповів Іван Тимошенко.

Він додав, що нещодавно спіймана шахрайка розкрила поліції цікаву деталь: вона в мережі шукала оголошення про продаж дорогих товарів і відстежувала їх до моменту продажу, оскільки в цей момент у продавця на карті могла виявитися цілком пристойна сума грошей.

Як не постраждати від шахраїв

  • Захистіть свій фінансовий номер і забороніть віддалену заміну SIM-карти у свого мобільного оператора. Як варіант - перейдіть на контракт.
  • Використовуйте у всіх акаунтах і мобільних банкінгах двоетапну аутентифікацію для входу в сервіси.
  • Не залишайте копії своїх документів, персональних даних в місцях, де шахраї зможуть отримати до них доступ.
  • Не розміщуйте свій фінансовий номер на платформах оголошень в Інтернеті, в соціальних мережах, в особистих акаунтах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям пропонують новий спосіб "заробітку", за який можна сісти у в'язницю.

А також розповідали про те, що шахраї крадуть гроші українців через псевдосайт "Нової Пошти".

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Розслідування Схеми шахраїв
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