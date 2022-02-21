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Шойгу: Україна має все для створення ядерної зброї

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 16:47
Шойгу: Україна має все для створення ядерної зброї Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вважає, що в України є все для того, щоб створити ядерну зброю. При чому ці можливості нібито вищі, ніж у Ірану і Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заява на засіданні Радбезу РФ.

"Хотів би звернути увагу на заяву (президента України, - ред.) Зеленського, що вони хотіли б собі повернути статус ядерної країни. Це небезпечно з кількох причин. Перша - за довгі роки перебування в СРСР там були створені можливості по створенню такої зброї та її носіїв... Є обладнання, є фахівці і є можливості, набагато більші ніж у Ірану та Північної Кореї", - зазначив Шойгу.

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Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки український президент Володимир Зеленський заявив, що за відмову від ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.

Німецький посол в Україні Анка Фельдгузен зауважила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобов'язань.

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