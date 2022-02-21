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Наришкін заплутався? Глава зовнішньої розвідки РФ заявив, що потрібно прийняти "ЛДНР" до складу Росії

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 17:34
Наришкін заплутався? Глава зовнішньої розвідки РФ заявив, що потрібно прийняти "ЛДНР" до складу Росії Фото: глава СЗР Сергій Наришкін (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Володимир Путін змусив главу Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Наришкіна заявити про готовність визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію розширеного засідання Радбезу РФ.

У ході засідання виступали всі учасники Радбезу РФ. У своїй промові Сергій Наришкін невпевнено висловився про можливість визнання Росією тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Путін перебив його і кілька разів уточнював, що саме підтримує голова СЗР.

"Ви пропонуєте розпочати переговорний процес (з Україною - ред.) або визнавати незалежність", – сказав Путін.

Наришкін кілька разів запинався і потім заявив, що виступає за визнання незалежності ЛДНР. "Я підтримаю пропозицію про визнання…", - почав говорити він, але Путін його перебив: "Підтримаю чи підтримую, говоріть прямо".

Після цього Наришкін вже впевненішим голосом сказав: "Підтримую пропозицію про входження Донецької та Луганської "народних республік" до складу Російської Федерації".

Путін його поправив, що Рада безпеки РФ не обговорює включення до складу Росії "ЛДНР", а йдеться про визнання їх "незалежності".

"Так. Я підтримую пропозицію про визнання незалежності", - заявив після цього Наришкін.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, пройшло розширене засідання Ради безпеки Росії. Основним питанням стало визнання незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР". Проте, закінчилося воно без конкретного рішення. Було заявлено, що його ухвалять до кінця дня.

Зазначимо, під час засідання міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев запропонував Путіну визнати "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей України.

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