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Комаровський зробив гучну політичну заяву: в мережі скандал

STYLERЖиття    20.04.2019 - 16:26
Комаровський зробив гучну політичну заяву: в мережі скандал
Комаровський зробив гучну політичну заяву (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський викликав обурення мережі гучною заявою

Євген Комаровський, який нерідко дає хороші поради по вихованню дитини, розгнівав мережу політичною заявою. Відповідний пост експерт опублікував в соціальній мережі Facebook.

Доктор вирішив сказати кілька слів щодо політики і заявив, що кандидат у Президенти України Володимир Зеленський попросив бути Комаровського його радником в області медицини.

"Далі експерт додав: "Я погодився. У зв'язку з цим на багатьох моїх ресурсах і в особистій пошті чергова атака ботів і потік образ. Будь ласка, потерпіть. Не реагуйте. Не годуйте тролів вашими емоціями. Наша команда сподівається на те, що після виборів їм (тролям) уріжуть матеріальну допомогу і вони затихнуть самі по собі. Бути міністром не планую. Планую давати поради, відповідати на питання в рамках моєї компетенції. Залишаюся дитячим лікарем".

Підписників подібна заява розлютила. Користувачі були ображені тим, що Євген Комаровський назвав їх "ботами", хоча знайшлися й ті, які розділили його думку:

  • Кому потрібні ваші поради? Могли б й вивчити мову країни, в якій живете.
  • Євген Олегович, добрий день, я не бот. Я звичайна мама, яка бачить позитивну роботу МОЗ у сфері вакцинації населення і мені було образливо слухати Вашу мову, що нічого не робиться.
  • Я не бот. Зайдіть на мою сторінку, поцікавтесь. Не треба називати людину, у якої не такі погляди на ситуацію, ботом тільки тому, що вона з тобою не згодна. Публічна людина таких речей говорити не має.
  • Ви мене образили! Я не поділяю Ваші політичні погляди.
  • А я за Вас, Євген Олегович, незалежно від того, хто стане президентом.

Нагадаємо, що Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей.

Ми писали, що Комаровський розвінчав популярні міфи про плавання.

А також про те, що Комаровський озвучив головну помилку батьків, яку вони здійснюють при лікуванні дитини.

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