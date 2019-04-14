Комаровський розвінчав популярні міфи про плавання

Євген Комаровський розповів про плавання (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Євгеній Комаровський дав важливі рекомендації

Доктор Євгеній Комаровський розповів, що може поліпшити дитяче здоров'я і чи варто малечу з раннього віку вчити плавати. Про це експерт повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Чи правда, що плавання немовляти - це величезне навантаження на серце?" - надійшло запитання від глядачів. Комаровський відповів, що дане твердження є міфом. Однак важливо відзначити, що збільшувати час потрібно поступово, щоб не виникло проблем.

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"Навантаження на серце виникає, наприклад, тоді, коли в жаркій кімнаті дитина годинами кричить. Плавання - один з найбезпечніших, один з найефективніших способів покращувати дитяче здоров'я. Як правило, надмірне навантаження на серце проявляється тим, що людині погано, і дитина відчуває дискомфорт ", - пише доктор.

Він рекомендує акцентувати увагу на реальне самопочуття дитини. Якщо дитина весела і життєрадісна, значить вона отримує від купання задоволення, а тому турбуватися не варто.

Скріншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, Комаровський розповів про правильну профілактику грипу та ГРВІ. Педіатр дав кілька слушних порад, як уберегтися від вірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, як правильно пережити перехідний вік підлітка, пов'язаний з гормональним дисбалансом, перепадами настрою і проблемами зі шкірою.