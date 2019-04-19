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Комаровський розповів, як перевірити зір у домашніх умовах

STYLERЖиття    19.04.2019 - 07:11
Комаровський розповів, як перевірити зір у домашніх умовах
Комаровський про бінокулярний зір (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровський поділився фактами про бінокулярний зір

Доктор Комаровський поділився з підписниками цінними порадами щодо бінокулярного зору. А також повідомив як перевіритися вдома, не вдаючись до допомоги лікаря. Відповідну публікацію експерт опублікував у Instagram.

"Всім відомо з шкільного курсу біології, що людина дивиться очима, але бачить корою головного мозку. Іншими словами, зображення, які потрапляють на центральну частину сітківки очного яблука, обробляються в зорових центрах головного мозку і, вже потім, сприймаються людиною як конкретні зображення (картинки). Здатність формувати єдиний зоровий образ з зображень двох очей, називається бінокулярний зір", - зазначено в повідомленні.

За словами доктора Комаровского, бінокулярний зір дозволяє оцінити стан предмета або предметів один відносно одного, розширює поле зору і збільшує гостроту зору. Перевірити його наявність можна в домашніх умовах, для цього Комаровський пропонує пройти кілька тестів:

  • Тест з олівцем. Берете будь-який текст і тримаєте його на відстані 40 см від ока. На середині відстані розмістити олівець. Якщо у вас бінокулярний зір, олівець не буде перешкодою до читання, тобто ви спокійно зможете читати.
  • "Дірка в долоні" або тест Соколова. До одного ока приставляєте трубку (її можна згорнути з аркуша паперу, наприклад, А4), перед другим – розкриту долоню, яка приставлена до трубки. Двома очима дивіться вдалину, на якийсь предмет. Якщо у вас зір бінокулярний – ви побачите дірку в долоні.
  • Якщо у вас щось не виходить, слід відвідати офтальмолога, для виключення косоокості.

Комаровський розповів, як перевірити зір у домашніх умовахСкріншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський розвінчав популярні міфи про плавання.

Ми писали, що Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей.

Також експерт невтішно висловився про популярний десерт для дітей під назвою "Гоголь-моголь".

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