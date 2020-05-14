Як і коли запрацює метро та міжобласні перевезення: в МОЗ дали відповідь

Метро в Україні в умовах пандемії коронавірусу відновить роботу з урахуванням епідемічної ситуації в кожному з трьох міст, в яких є підземка. Головний санітарний лікар МОЗ Віктор Ляшко зауважив, що уряд 25 травня буде розглядати можливість відкриття метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі.

За його словами, рішення по датах Кабмін прийматиме, виходячи з існуючої ситуації з COVID-19 в той момент. Ляшко в ефірі "Українського радіо" висловив сумнів, що всі три підземки відкриють одночасно.

"Ми в уряді приймемо рішення, що такого числа на 3-му етапі ми дозволяємо відкривати метро. Але це не означає, що 3 міста відкриють відразу, оскільки в кожному з них може бути різна епідситуація, і це важко спрогнозувати", - сказав лікар.

Ляшко також зізнався, що не стане підтримувати введення допуску в метро за спеціальними перепустками.

"Досвід інших країн показує, що спецперепустки створюють скупчення людей перед турнікетами на вході", - пояснив він.

Ляшко уточнив, що як лікар ратує за роботу всього громадського транспорту "в обмеженому режимі", поки Україна повністю не подолає пандемію. Водночас як член команди уряду розуміє важливість відновлювати економіку держави.

Так, в Україні громадський транспорт і внутрішнє авіасполучення відновлять роботу одночасно і комплексно, але за правилами адаптивного карантину. Тобто транспорт не пустять між регіонами, в яких ситуація із захворюваністю не буде взята під контроль.

"Коли ми говоримо про відновлення громадського транспорту, ми маємо на увазі усе перевезення. В тому числі й міжобласні", - уточнив Ляшко.

Що стосується відновлення міжнародного авіасполучення з країнами Європи, то все залежить від дат відкриття їх кордонів. Ляшко нагадав, що в ЄС збираються відновити авіарейси не раніше ніж 15 червня.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов назвав ключові дати, на які планується якийсь певний етап зняття обмежувальних заходів. Такими датами будуть 22 травня, далі 1 червня, потім 11 червня і так далі.

Також повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко просить Кабмін дозволити роботу столичного метро, яке закрито на період карантину.

Додамо, що нещодавно у Міністерстві інфраструктури розробили план відновлення пасажирського сполучення з трьох етапів.