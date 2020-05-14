Как и когда заработает метро и межобластные перевозки: в Минздраве дали ответ

Метро в Украине в условиях пандемии коронавируса возобновит работу с учетом эпидемической ситуации в каждом из трех городов, в котором есть подземка. Главный санитарный врач Минздрава Виктор Ляшко отметил, что правительство 25 мая будет рассматривать возможность открытия метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре.

По его словам, решение по датам Кабмин будет принимать, исходя из существующей ситуации с COVID-19 в тот момент. Ляшко в эфире "Украинского радио" выразил сомнение, что все три подземки откроют одновременно.

"Мы в правительстве примем решение, что такого числа на 3-м этапе мы позволяем открывать метро. Но это не означает, что 3 города сразу откроют, поскольку в каждом из них может быть разная эпидситуация, и это трудно спрогнозировать", - сказал врач.

Ляшко также признался, что не станет поддерживать введение допуска в метро по специальным пропускам.

"Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопления людей перед турникетами на входе", - объяснил он.

Ляшко уточнил, что как врач ратует за работу всего общественного транспорта "в ограниченном режиме", пока Украина полностью не преодолеет пандемию. В то же время как член команды правительства понимает важность восстанавливать и экономику государства.

Так, в Украине общественный транспорт и внутреннее авиасообщения возобновят работу одновременно и комплексно, но по правилам адаптивного карантина. То есть транспорт не пустят между регионами, в которых ситуация с заболеваемостью не будет взята под контроль.

"Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные", - уточнил Ляшко.

Что касается возобновления международного авиасообщения со странами Европы, то все зависит от дат открытия их границ. Ляшко напомнил, что в ЕС собираются возобновить авиарейсы не ранее чем 15 июня.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов назвал ключевые даты, на которые планируется какой-то определенный этап снятия ограничительных мер. Такими датами будут 22 мая, затем 1 июня, потом 11 июня и так далее.

Также сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин разрешить работу столичного метро, которое закрыто на период карантина.

Добавим, что недавно в Министерстве инфраструктуры разработали план восстановления пассажирского сообщения из трех этапов.