Транспорт в Україні будуть запускати в три етапи: названі нові дати

Коли в Україні почнуть курсувати поїзди (Колаж РБК-Україна)

У Мінінфраструктури розробили новий план по запуску транспорту в Україні

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу був продовжений до 22 травня і в уряді не виключають, що і після цієї дати деякі обмеження залишаться. Однак з 12 травня в більшості міст почали пом'якшувати карантинні правила і дозволили відкрити деякі установи та торгові точки.

Найскладнішою залишається ситуація з транспортом, оскільки люди почали виходити на роботу, а пересуватися по містах дуже важко. У Міністерстві інфраструктури розробили план відновлення пасажирського сполучення з трьох етапів, пише УНІАН.

Етап 1. З 22 травня запустять міські перевезення (крім маршрутних таксі), а також приміські перевезення (в межах одного району).

Етап 2. З 29 травня планується запуск внутрішньообласних автоперевезень. Також будуть запущено приміські поїзди (близько 50%) і 42 пари поїздів далекого прямування категорії "Інтерсіті +", "Нічний експрес" (11 – в західному напрямку, 10 – в південному, 6 – у Дніпровському, 12 - в східному, 3 – в азовському). Крім того, з 29 травня запустять внутрішнє авіасполучення.

Етап 3. З 9 червня планують запустити міжобласні та міжнародні автоперевезення, в тому числі й маршрутні таксі. З 12 червня почнуть курсувати 100% приміських поїздів, а також пасажирські поїзди згідно з графіком. Цей етап планується після завершення карантину і передбачає запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів.

Як відзначили в Міністерстві інфраструктури, цей план поки попередній і в Кабінеті міністрів поки його не затвердили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр України зробив заяву про відкриття метро після карантину.