H&M вернулся в Украину: фото и видео очередей и эмоции модников

В Украине с 9 ноября снова начали работать магазины шведского ритейла H&M. Впервые с начала войны двери магазинов этой популярной марки открылись сразу в двух торговых центра Киева.

Что известно об открытии магазинов H&M и где уже можно купить одежду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Первые два магазина торговой марки H&M открылись 9 ноября в Киеве. Это магазин в ТРЦ Lavina Mall и в Respublika Park.

Стоит отметить, что в Lavina Mall - большой магазин площадью 3000 кв. метров. Именно там в 2018 году открылся самый первый магазин H&M в Украине. В этом магазине заработают все отделы: одежда, аксессуары, товары для дома H&M Home.

Тем временем, модники собрались у магазинов в ТРЦ Киева ко времени открытия магазинов и радостно приветствовали открытые двери.

Добавим, что кассиры и консультанты не ответили нам, выплачивали ли им зарплату в течение времени, когда магазин был закрыт.

"У нас только маркетинг может на это ответить. Любой комментарий в магазине запрещен", - сказала сотрудница магазина.

Также отметим, что с 10 утра в магазин пускали всех желающих. Но около 11:00, чтобы избежать очередей непосредственно на кассе, в H&M в Respublika Park начали пропускать "партиями". Поэтому очередь выстроилась на входе в торговый зал.

Открытие магазина H&M в ТРЦ Respublika Park (фото: Иванна Пашкевич, РБК-Украина)

Первые посетители H&M в ТРЦ Respublika признаются, что давно ждали открытия магазина.

"Я очень ждала открытия. Буквально вчера узнала, что в Республике открылся магазин. До полномасштабного вторжения я не была в H&M в Украине. Только за границей", - рассказала нам украинка.

А еще первым покупателям пришлось долго стоять в очереди в кассу.

"Да, очень долго. А в примерку зайти даже не рискнула. Но все равно, мне повезло, приобрела хорошее пальто и довольна бегу работать", - добавила женщина.

Когда откроются остальные магазины в Киеве, а также в других крупных городах Украины - пока неизвестно. Ранее ритейлер H&M Group сообщал, что часть магазинов откроется в конце ноября, еще часть - в начале декабря 2023 года.

Ожидается, что еще два магазина откроется в ближайшие недели в Киеве, и еще один - во Львове.