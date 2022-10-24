Запотело окно в автомобиле? Эти трюки помогут избежать проблемы зимой

С проблемой запотевших окон сталкиваются все водители, особенно в холодное время года, когда отопление используется чаще. К счастью, есть несколько эффективных способов, которые помогут избавиться от столь распространенной проблемы.

Почему запотевают окна

Запотевают окна преимущественно из-за температуры и влажности воздуха. В холодное время любое количество влаги в воздухе внутри автомобиля быстро превращается в конденсат на окнах.

Причины запотевания окон:

Загрязненный салонный фильтр, который из-за огромного количества грязи, влаги и пыли не удаляет излишнюю влажность из салона. Менять его желательно хотя бы раз в год или пока не ощутили легкий "аромат" застоявшейся воды;

Засорены дренажные отверстия. Собраться вода может не только в салоне, но и внутри самого автомобиля. Особое внимание дренажным отверстиям следует уделить, если машина часто припаркована под деревьями или рядом с ними;

Как решить проблему

Когда на улице холодно и человек включает тепло в салоне, то на окнах начинают запотевать. Это очень мешает, ведь видимость на дороге становится плохой.

Нанесите спрей против запотевания

Всегда полезно иметь в бардачке такой спрей. Все, что вам нужно сделать, это опрыскать внешнюю и внутреннюю часть лобового стекла автомобиля. Этот спрей немедленно избавляется от запотевания и окна быстро становятся чистыми и прозрачными.

Гель для бритья

Техника применения очень проста: просто возьмите пены для бритья и нанесите ее на лобовое стекло автомобиля с помощью чистой ткани. Оставьте пену на стекле примерно на две минуты, прежде чем вытирать ее.

Это образует невидимый защитный слой на стекле и предотвращает дальнейшее накопление влаги, улучшая видимость во время вождения.