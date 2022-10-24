Запотело окно в автомобиле? Эти трюки помогут избежать проблемы зимой
С проблемой запотевших окон сталкиваются все водители, особенно в холодное время года, когда отопление используется чаще. К счастью, есть несколько эффективных способов, которые помогут избавиться от столь распространенной проблемы.
Об этом пишет SantePlus.
Почему запотевают окна
Запотевают окна преимущественно из-за температуры и влажности воздуха. В холодное время любое количество влаги в воздухе внутри автомобиля быстро превращается в конденсат на окнах.
Причины запотевания окон:
- Загрязненный салонный фильтр, который из-за огромного количества грязи, влаги и пыли не удаляет излишнюю влажность из салона. Менять его желательно хотя бы раз в год или пока не ощутили легкий "аромат" застоявшейся воды;
- Засорены дренажные отверстия. Собраться вода может не только в салоне, но и внутри самого автомобиля. Особое внимание дренажным отверстиям следует уделить, если машина часто припаркована под деревьями или рядом с ними;
Как решить проблему
Когда на улице холодно и человек включает тепло в салоне, то на окнах начинают запотевать. Это очень мешает, ведь видимость на дороге становится плохой.
Нанесите спрей против запотевания
Всегда полезно иметь в бардачке такой спрей. Все, что вам нужно сделать, это опрыскать внешнюю и внутреннюю часть лобового стекла автомобиля. Этот спрей немедленно избавляется от запотевания и окна быстро становятся чистыми и прозрачными.
Гель для бритья
Техника применения очень проста: просто возьмите пены для бритья и нанесите ее на лобовое стекло автомобиля с помощью чистой ткани. Оставьте пену на стекле примерно на две минуты, прежде чем вытирать ее.
Это образует невидимый защитный слой на стекле и предотвращает дальнейшее накопление влаги, улучшая видимость во время вождения.
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