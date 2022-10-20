Гараж, улица или стоянка: где лучше хранить машину зимой

Подготовка машины к зиме состоит во многих пунктах: проверка двигателя, смена шин, другие ремонтные работы. Однако самым главным этапом является выбор места сохранения автомобиля зимой.

Styler разобрался, где хранить авто лучше, а где это делать совершенно не рекомендовано.

Улица или двор

Такой вариант выбирают большинство владельцев машин, ведь машина стоит рядом с домом и всегда на виду. Это работает как успокаивающее, потому что он всегда можно проверить, на месте ли машина.

К тому же на открытом воздухе машина меньше подвержена коррозии за счет постоянного проветривания. А вдобавок хранение автомобиля во дворе бесплатное, что нельзя не учесть.

Среди минусов отметим не всегда оперативную охранную систему, если она, конечно, присутствует вообще. То есть автомобильные воры, вероятно, могут завладеть вещами, которые вы оставили в салоне.

Также часто за паркоместо во дворах многоэтажек приходится сразиться. Сюда же относим возможность случайных маленьких повреждений машины детьми, животными либо птицами. Однако если у вас частный дом, вам очень повезло.

Стоянка

На стоянке случайных "вредителей" гораздо меньше. Так же на невысоком уровне остается возможность угона машины, ведь все паркинги охраняют на совесть.

Недостатками могут показаться расположение не рядом с домом и все же возможные повреждения транспортного средства другими пользователями стоянки. Однако по сравнению с двором или улицей эти минусы не очень значительны.

На стоянке машина может быть повреждена (фото: Freepik)

Гараж

Хранение в гараже имеет значительные преимущества и недостатки.

Среди плюсов:

защита от непогоды

отсутствие возможности кражи вещей из салона

присутствуют все условия для обслуживания и ремонта

Минусы хранения машины в гараже:

он редко бывает прямо рядом с домом

если насыплет много снега, то откапывать двери гаража будет сложнее, чем очистить машину во дворе.

в гараже есть условия для развития коррозии. Чтобы этого избежать, нужно наладить хорошую вентиляцию

Существует также вариант подземного гаража, но это самый дорогой вариант жилья для автомобиля, поэтому учитывайте свой кошелек.

Навес

Наибольшим плюсом навеса является то, что автомобиль хорошо проветривается, не испытывает перепадов температуры и поэтому меньше подвержен коррозии и другим видам старения.

Но минусов все-таки может быть больше. Навес должен быть большим, чтобы защищать автомобиль от осадков, а найти достаточный земельный участок может быть часто невозможно.

Также желательно располагать его на охраняемой территории, ведь вопрос злоумышленников стоит очень остро.