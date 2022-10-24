Запотіло вікно в автомобілі? Ці трюки допоможуть уникнути проблеми взимку

З проблемою запітнілих вікон стикаються всі водії, особливо в холодну пору року, коли опалення використовується частіше. На щастя, є кілька ефективних способів, які допоможуть позбутися такої поширеної проблеми.

Чому запотівають вікна

Запотівають вікна переважно через температуру та вологість повітря. У холодну пору будь-яка кількість вологи в повітрі всередині автомобіля швидко перетворюється на конденсат на вікнах.

Причини запотівання вікон:

Забруднений салонний фільтр, який через величезну кількість бруду, вологи і пилу не видаляє зайву вологість з салону. Міняти його бажано хоча б раз в рік або доки не відчули легкий "аромат" застояної води;

Засмічені дренажні отвори. Зібратися вода може не тільки в салоні, але і всередині самого автомобіля. Особливу увагу дренажним отворам варто приділити, якщо машина часто припаркована під деревами або поруч з ними

Як вирішити проблему

Коли на вулиці холодно і людина включаєте тепло в салоні, то на вікнах починають запотівати. Це дуже заважає, адже видимість на дорозі стає поганою.

Нанесіть спрей проти запотівання

Завжди корисно мати в бардачку такий спрей. Все що вам потрібно зробити, це обприскати зовнішню та внутрішню частину лобового скла автомобіля. Цей спрей негайно позбувається запотівання і вікна швидко стають чистими та прозорими.

Гель для гоління

Техніка застосування дуже проста: просто візьміть піни для гоління і нанесіть її на лобове скло автомобіля за допомогою чистої тканини. Залиште піну на склі приблизно на дві хвилини, перш ніж витирати її.

Це утворює невидимий захисний шар на склі та запобігає подальшому накопиченню вологи, покращуючи видимість під час водіння.