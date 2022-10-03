Подготовка авто к зиме: полезные советы водителям перед холодами

Зимой на дорогах водителей могут ожидать различные неприятные неожиданности в виде гололедицы, лужи из талого снега и т. д. Чтобы ваше авто прослужило вам как можно дольше, его следует подготовить к езде в холодное время.

Styler собрал советы, как позаботиться о своем транспорте в холодное время года.

"Переобуйте" машину на зимнюю резину

Зимняя резина была изобретена специально для езды в снега и морозы, поэтому не стоит пренебрегать ею. Она улучшает сцепление колеса со скользкой от льда дорогой, повышает управляемость, сокращает тормозной путь. Это уменьшает риск попадания в ДТП.

При выборе шин обращайте внимание на показатель слешпленинга - способности скользить по поверхности. Опасность заключается в потере сцепления колес с дорогой.

На высокой скорости по снежной каше пятно контакта колеса с дорогой не успевает очищаться и водитель теряет контроль над автомобилем.

Проверьте давление в шинах

Честно говоря, не во всех регионах Украины есть смысл менять сезонную резину из-за разных погодных условий и количества осадков. Если вы не меняете резину, обязательно проверьте давление.

Если оно ниже рекомендованного для вашего авто, на резине может быть закрыт протектор, помогающий машине скользить по зимней дороге. Несоответствующее давление снижает сцепление протектора с дорогой и повышает риск занесения.

Осмотрите аккумуляторную батарею

Обычно эта деталь может работать от 3 до 5 лет, но зимой испытывает двойную нагрузку, поэтому лучше подстраховаться дополнительной проверкой.

Если с аккумулятором все хорошо, проверьте уровень жидкости (электролита) в нем и состояние проводов. Обратите внимание, чтобы на них не было ржавчины. Если вы все же ее заметили, то удалите зубной щеткой и смесью соли и пищевой соды.

Протестируйте масло и антифриз

Основная задача масла - смазывать детали двигателя и предотвращать их чрезмерное трение. Поэтому оно не должно быть слишком вязким, иначе двигатель будет перегреваться при низких температурах зимой.

Что касается антифриза, то зимой он спасет двигатель от замерзания. Следите за равным соотношением антифриза и воды. Последней не должно быть многовато, потому что тогда антифриз не будет выполнять свои функции.

Заливайте полный бак

Неполный бак - это страдание для двигателя в любой сезон. Но зимой в полупустом баке может образоваться конденсат, стекающий в топливопровод и там замерзший, перекрыв путь топлива в двигатель.

Проверьте исправность обогревателя и стеклоочистителей

Неспособность обогревателя обдуть лобовое стекло теплым воздухом приводит к его запотеванию, что ухудшает обзор на дороге.

Еще один залог хорошего обзора зимой - исправные стеклоочистители. Щетки у них резиновые, а потому со временем трескаются, стираются и плохо выполняют свою работу. Поэтому обязательно проверьте их и в случае необходимости замените.

Что еще может пригодиться в авто зимой?

Несмотря на все тестировочные и ремонтные работы каждому водителю стоит позаботиться о наличии в багажнике следующих вещей:

знак аварийной остановки

фонарик для темного времени суток

лопата, если авто нужно откапывать

скребок со щеткой для уборки снега

средство, помогающее разморозить замок двери

трос на случай если вы или кто-то другой застрянет на дороге

провода с зажимами на концах, чтобы завести авто в мороз от другого автомобиля

Заботьтесь о своем транспорте для его долгого служения и безопасности!