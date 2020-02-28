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У запорізьких маршрутках подорожує кіт: їздить сам по собі

STYLERТварини    28.02.2020 - 22:49
У запорізьких маршрутках подорожує кіт: їздить сам по собі
У Запоріжжі в маршрутці їздить кіт (фото: facebook.com/Stanislav.Makurin)

В маршрутці Запоріжжя помітили кота, який їздить без супроводу господарів

У Запоріжжі в маршрутці їздить кіт. Причому пухнастик подорожує сам по собі, мило сопучи на сидінні. У мережі з'явилися фото з котом, їх розмістив у Facebook запорожець Станіслав Макурін.

За словами чоловіка, пухнастий друг проїхав разом з ним близько десяти зупинок і продовжив подорож після того, як Станіслав покинув маршрутне таксі.

"У запорізьких маршрутках возять котів. Сподіваюся по пільговому. Їхав з ним з Бульвару Шевченка зупинок 10, сподіваюся вийде там де потрібно", - підписав фото Станіслав.

У запорізьких маршрутках подорожує кіт: їздить сам по собі

У Запоріжжі в маршрутці їздить кіт (фото: facebook.com/Stanislav.Makurin)

У мережі замилувалися пухнастим пасажиром, припускаючи, що це Бегемот з "Майстра і Маргарити". В коментарях також уточнили, що насправді - це кішка.

У запорізьких маршрутках подорожує кіт: їздить сам по собі

Скрін коментарів

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