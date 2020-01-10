У Києві кинули напризволяще тигрів: історія отримала радісний фінал

Тигрів врятували (фото: facebook.com/evinform)

Шість покинутих тигрів знайшли нові будинки

Шість покинутих тигрів виявили на Жуковому острові в Києві (Голосіївський район). Дикі тварини тулилися в непридатних для утримання вольєрах, а господаря і слід прохолов. Завдяки волонтерам і небайдужим людям 9 січня шість тигрів знайшли нові будинки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Євгенія Прокопенко.

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Зоозахисниця і спастатель тварин розповіла, що тигри тепер будуть жити в приватному зоопарку "12 місяців", "Фельдман-Екопарку" і в притулку для диких тварин. Жінка зазначила, що колишній власник добровільно віддав тварин.

"Сьогодні тигри Буланькова і отримали гідні нові будинки завдяки вашим репостам і старанням Євгенія Прокопенко (Evgenia Prokopenko), Ірина Ольховська і Nataliia Popova. Жити тепер будуть в Фельдман Екопарк і Притулок для диких тварин", - написала Прокопенко.

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "жорстоке поводження з тваринами", максимум за якої становить три роки позбавлення волі. Сам же господар Буланьков пообіцяв передати тварин в приватний зоопарк Олександра Фельдмана у Харкові, після повернення в Україну 3 січня.