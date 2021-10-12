В школах Черкас канікули розпочнуться раніше: в чому причина
Фото: в школах Черкас канікули розпочнуться раніше (Getty Images)
У Черкасах школярі підуть на осінні канікули тижнем раніше. Таке рішення було прийнято у цілях економії витрат на опалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Анатолія Бондаренко в Facebook.
"У школах, аби зменшити витрати тепла, профільний департамент запропонував перенести осінні канікули тижнем раніше й провести їх із 18 до 24 жовтня", - написав мер.
Він також зазначив, що в закладах середньої освіти опалення будуть підключати вже після канікул, але за окремими заявками директорів шкіл.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську осінні шкільні канікули також розпочнуться на тиждень раніше.
Зазначимо, що для школярів Вінниці канікули в цьому році також перенесено.