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В школах Черкас канікули розпочнуться раніше: в чому причина

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Черкаси, Вівторок 12 жовтня 2021 14:06
В школах Черкас канікули розпочнуться раніше: в чому причина Фото: в школах Черкас канікули розпочнуться раніше (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Черкасах школярі підуть на осінні канікули тижнем раніше. Таке рішення було прийнято у цілях економії витрат на опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Анатолія Бондаренко в Facebook.

"У школах, аби зменшити витрати тепла, профільний департамент запропонував перенести осінні канікули тижнем раніше й провести їх із 18 до 24 жовтня", - написав мер.

Він також зазначив, що в закладах середньої освіти опалення будуть підключати вже після канікул, але за окремими заявками директорів шкіл.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську осінні шкільні канікули також розпочнуться на тиждень раніше.

Зазначимо, що для школярів Вінниці канікули в цьому році також перенесено.

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Черкаси школа
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