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В Одесі школи та лікарні можуть залишитися без опалення: названо причину

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Одеса, Вівторок 12 жовтня 2021 15:09
В Одесі школи та лікарні можуть залишитися без опалення: названо причину Державні установи Одеси можуть залишитись без опалення (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одеській області бюджетні установи можуть залишитися без опалення. Все через занадто високі ціни на газ.

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, пише Vgorode.

Яка ціна на газ

Гриневецький розповів, що до кінця цього року регіон домовився з постачальниками газу про фіксовану ціну - 11,5 гривень за куб.

Окрім того, наступного року області запропонували новий тариф - 40 гривень за куб. Ціни зросли через підвищення оптової ціни на світовому ринку.

Важливо, що в бюджеті зараз немає відповідної суми, аби погасити заборгованість. Водночас "Одесагаз" вже направив 221 лист до закладів соціальної інфраструктури з попередженням про відключення газу.

Також відповідна ситуація може призвести до зриву опалювального сезону та навчального процесу та припинення надання лікувальних послуг.

Раніше ми повідомляли, що українці заборгували за комуналку понад 60 млрд гривень. Станом на кінець місяця борги склали 62,9 млрд гривень.

Також ми писали, коли у Черкасах увімкнуть опалення. Зокрема, опалення в житлових будинках поки не будуть вмикати.

Окрім того, опалення ввімкнути сьогодні в лікарнях і в поліклініках. У дитячих садочках опалювальний сезон стартує із 16 жовтня.

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