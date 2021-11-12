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Залишили вночі на холоді: в Одесі батьки відправили маленького хлопчика заробляти (відео)

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Одеса, П'ятниця 12 листопада 2021 17:13
Залишили вночі на холоді: в Одесі батьки відправили маленького хлопчика заробляти (відео) В Одесі вночі хлопчик грав на скрипці (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі вночі на Приморському бульварі охоронці помітили неповнолітнього хлопчика-скрипаля, який без супроводу дорослих грав на скрипці.

Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Так, у 10-річного хлопчика запитали, де його батьки. Хлопчик зі свого мобільного телефону набрав батька, який повідомив охоронцям, що хлопчик з мамою пішли у гості й мама його забере. Але ніхто з дорослих так і не прийшов.

Через деякий час прийшла малолітня дівчинка, яка сказала, що це її брат Андрій. Також дівчина розповіла, що батьки сидять в автомобілі біля Оперного театру. Тому охоронці зателефонували батькові дітей та повідомили, якщо він не з'явиться, то викличуть поліцію.

Згодом прибули поліцейські. Окрім того, приблизно за 5 хвилин прийшла мати дитини, яка поводила себе неадекватно.

Прибулий екіпаж поліції супроводив обох дітей та їх матір до Приморського відділу, де був складений протокол за частиною 1 ст. 184 КУпАП на батьків хлопчика за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі 11-річна дівчинка з батьками відмивала розмальований нею трамвай.

Також ми писали, що у Запоріжжі бабуся насильно змушувала онуку кататися на гойдалці.

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