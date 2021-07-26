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У Запоріжжі військовий врятував 2-річну дівчинку від падіння з вікна: вразливі кадри

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Запоріжжя, Понеділок 26 липня 2021 10:21
У Запоріжжі військовий врятував 2-річну дівчинку від падіння з вікна: вразливі кадри У Запоріжжі військовий прийшов на допомогу дівчинці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Запоріжжі нацгвардієць блискавично прийшов на допомогу дворічній дівчинці, яка могла випасти з вікна. Дитина перебувала у відкритому вікні та шукала маму.

Про це повідомили в сюжеті ТСН.

Військовий побачив малятко на підвіконні, коли проходив повз їх будинку. Нацгвардієць блискавично відреагував і кинувся рятувати дитину. Він схопився за кондиціонер, дістався до відкритого вікна й утримав дівчинку від падіння.

У цей момент вдома не було батьків, а ще перебувала одна дитина. Дорослих зараз шукає поліція Запоріжжя.

На цей час знайшовся тільки дідусь. Він так і не зміг пояснити, чому батьки залишили дочок одних.

Меншій дівчинці - рік і сім місяців. Старшій - восени буде три роки. Зараз неповнолітні перебувають під наглядом медичних співробітників.

Як ми писали раніше, чоловік, який врятував дворнягу від потопу в Києві, пояснив свій вчинок.

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