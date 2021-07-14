"У цих очах немає страху": на Закарпатті дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені

У Рахівському районі Закарпатської області через потужні зливи 10 липня сталася повінь. Річка Чорна Тиса вийшла з берегів і зносила все на своєму шляху. Не обійшлося і без героїв - однією з таких стала 12-річна Тетяна Тулайдан з села Стебний.

За словами чиновника, коли почалася повінь, Тетяна з маленьким братиком була сама вдома, батьки - працювали в полі.

"Гляньте у ці очі - в них немає страху. Це очі справжнього героя - Тетяни зі Стебного, що на Рахівщині", - пише голова ОДА.

Юна дівчина, не злякалася грози і страшної стихії і не розгубилася. Коли вода почала прибувати до будинку, вона вимкнула вдома всю електрику, взяла семирічного братика Юрчика за руку і побігла до будинку своєї тітки. Там було ще четверо переляканих дітей, а води в хаті - по коліно.

Фото: Маленька героїня Тетяна Тулайдан (facebook.com/poloskovofficial)

"Дванадцятирічна дівчина забрала дітей, заспокоїла їх та провела на другий поверх свого будинку, де вони були в безпеці і чекали дорослих", - розповідає Полосков.

Чиновник вже звернувся до ДСНС України з проханням номінувати Тетяну Тулайдан на здобуття премії "Герой-рятувальник року".

Стихія наробила багато лиха на Закарпатті

Нижче на фото - наслідки стихійного лиха у Стебному Ясінянської територіальної громади Закарпатської області.

Скрін відео: facebook.com/shynkariuk

Відео: Повінь на Закарпатті в Рахівському районі