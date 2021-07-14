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"У цих очах немає страху": на Закарпатті дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені

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Закарпаття, Середа 14 липня 2021 10:48
"У цих очах немає страху": на Закарпатті дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені Колаж РБК-Україна: На Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені
Автор: Світлана Мащенко

У Рахівському районі Закарпатської області через потужні зливи 10 липня сталася повінь. Річка Чорна Тиса вийшла з берегів і зносила все на своєму шляху. Не обійшлося і без героїв - однією з таких стала 12-річна Тетяна Тулайдан з села Стебний.

Про вчинок дитини написав Анатолій Полосков, голова Закарпатської ОДА у Facebook.

За словами чиновника, коли почалася повінь, Тетяна з маленьким братиком була сама вдома, батьки - працювали в полі.

"Гляньте у ці очі - в них немає страху. Це очі справжнього героя - Тетяни зі Стебного, що на Рахівщині", - пише голова ОДА.

Юна дівчина, не злякалася грози і страшної стихії і не розгубилася. Коли вода почала прибувати до будинку, вона вимкнула вдома всю електрику, взяла семирічного братика Юрчика за руку і побігла до будинку своєї тітки. Там було ще четверо переляканих дітей, а води в хаті - по коліно.

&quot;У цих очах немає страху&quot;: на Закарпатті дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені

Фото: Маленька героїня Тетяна Тулайдан (facebook.com/poloskovofficial)

"Дванадцятирічна дівчина забрала дітей, заспокоїла їх та провела на другий поверх свого будинку, де вони були в безпеці і чекали дорослих", - розповідає Полосков.

Чиновник вже звернувся до ДСНС України з проханням номінувати Тетяну Тулайдан на здобуття премії "Герой-рятувальник року".

Стихія наробила багато лиха на Закарпатті

Нижче на фото - наслідки стихійного лиха у Стебному Ясінянської територіальної громади Закарпатської області.

&quot;У цих очах немає страху&quot;: на Закарпатті дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені&quot;У цих очах немає страху&quot;: на Закарпатті дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені&quot;У цих очах немає страху&quot;: на Закарпатті дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені

Скрін відео: facebook.com/shynkariuk

Відео: Повінь на Закарпатті в Рахівському районі

Нагадаємо, що через повінь в окремих населених пунктах Рахівського району затопило 157 домогосподарств, з них 98 будинків. Також стихія пошкодила 10 автотранспортних засобів і зруйнувала ряд об'єктів інфраструктури.

У деяких випадках річка Чорна Тиса розлилася і доходила людям до вікон. Цьогорічну повінь назвали на 80% сильнішою, ніж торішню.

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