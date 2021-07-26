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В Запорожье военный спас 2-летнюю девочку: чуть не выпала из окна

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Запорожье, Понедельник 26 июля 2021 10:21
В Запорожье военный спас 2-летнюю девочку: чуть не выпала из окна В Запорожье военный пришел на помощь девочке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожье нацгвардеец молниеносно пришел на помощь двухлетней девочке, которая могла выпасть из окна. Ребенок находился в открытом окне и искал маму.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Военный увидел малышку на подоконнике, когда проходил мимо их дома. Нацгвардеец молниеносно отреагировал и бросился спасать ребенка. Он схватился за кондиционер, добрался к открытому окну и удержал девочку от падения.

В этот момент дома не было родителей, а еще находился один ребенок. Взрослых сейчас ищет полиция Запорожья.

На данный момент нашелся только дедушка. Он так и не смог объяснить, почему родители оставили дочерей одних.

Меньшей девочке — год и семь месяцев. Старшей — осенью будет три года. Сейчас несовершеннолетние находятся под присмотром медицинских сотрудников.

Как мы писали ранее, мужчина, спасший дворнягу от потопа в Киеве, объяснил свой поступок.

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Ребенок выпал спасатели
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