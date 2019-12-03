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У Запоріжжі влаштували жорсткий самосуд над крадієм (відео)

STYLERЖиття    03.12.2019 - 17:24
У Запоріжжі влаштували жорсткий самосуд над крадієм (відео)
У Запоріжжі жорстко покарали злодія (Колаж РБК-Україна)

У Запоріжжі люди застосували фізичну силу проти злодія, який обкрадав пенсіонерок

У Запоріжжі люди влаштували самосуд над чоловіком, який обкрадав пенсіонерок. Злодія вирішили покарати застосуванням фізичної сили, не чекаючи поліції. Інцидент стався в районі Бабурки. Зловмисника звуть Віталій, він зізнався, що працює на будівництві, а потрібні були гроші на подарунок дружині.

Відеоролик опублікували в Telegram-каналі "Це Запоріжжя" (its_zp).

В Запоріжжі жорстко покарали злодія (YouTube)

У ролику показано, як злодія б'ють по голові, він постійно відвертається і закриває обличчя капюшоном куртки.

У коментарях користувачі відзначили, що якби поліція працювала добре, такого б рукоприкладства з боку людей не було.

  • Реформа поліції в дії. Інакше, крім як самосуд інший управи немає, спасибі за "Нову Поліцію".

Як ми раніше писали, в Києві люди вирішили самі покарати зухвалого злодія, який пограбував пенсіонера. Інцидент стався на вулиці Огієнка, недалеко від ТЦ "Європорт". Зловмисник вкрав у дідуся їжу і гаманець. Люди влаштували самосуд і застосували фізичну силу, а потім викликали поліцейських.

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