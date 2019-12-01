У Запоріжжі затримали священика за наркотики: спливли нові подробиці

У Запоріжжі священик отримував наркотики поштою (Фото: колаж РБК-Україна)

Священик УПЦ МП отримував наркотики Новою Поштою

Інцидент із затриманням священика УПЦ МП (РПЦ в Україні) Іліодора (в миру Євгена Кугатова) у Запоріжжі після одержання ним на "Новій пошті" посилки з наркотиками прокоментував митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Андрій Коваленко). Він заявив, що знав про наркозалежність ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору і висловив готовність надати допомогти в розслідуванні.

Про це йдеться в повідомленні завідувача канцелярією Запорізької єпархії Геннадія Єліна на сторінці в Facebook, який навів слова митрополита.

Лука зізнався, що те, що трапилося, стало важким ударом для нього особисто і пастви.

В Запоріжжі священик отримував наркотики поштою (Фото: facebook.com/genaelin)

"Для мене це гіркий і тяжкий урок. Щодо цього клірика будуть прийняті всі необхідні дисциплінарні заходи. Він також повинен відповісти за законом і перед органами правопорядку... Я прошу вибачення за те, що, сподіваючись на його остаточне виправлення, мимоволі ввів у спокусу свою паству", - йдеться в повідомленні.

Митрополит розповів, що знає Іліодора давно і був в курсі про його наркозалежність, але бачив "і його покаяння, і його бажання позбутися цієї недуги". Кілька років потяг до наркотиків вдавалося стримувати.

Священик УПЦ МП Іліодор страждає від наркозалежності (Фото: facebook.com)

"Але влада диявола, на жаль, знову запанувала над ним. Святі отці кажуть, що за мирянином ходить один біс, за ченцем десяток, а за архієреєм - тисячі", - сказав Лука.

В Запоріжжі затримали священика, який отримував наркотики поштою (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що ієромонах Кугатов приїхав до відділення "Нової пошти" у Запоріжжі разом зі своїм другом протоієреєм Євгеном Квачом, який залишився в автомобілі, поки Іліодор відправився за посилкою. Повідомляється, що клірику надіслали амфетамін та метанамин. Щойно правоохоронці затримали священика "на гарячому", Квач поінформував керівництво єпархії про те, що трапилося.