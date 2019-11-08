Пограбував за п'ять годин майже сотню будинків під Києвом: "суперзлодій" потрапив на камери

Під Києвом зафіксували "суперзлодія" (Колаж РБК-Україна)

Постраждалі мешканці в жаху від швидкості злодія і бояться, що він повернеться

В Білогородці Київської області на камерах відеоспостереження був зафіксований супер-злодюжка, який примудрився за кілька годин пограбувати кілька десятків приватних будинків. Деталі повідомили в сюжеті ТСН.

Грабіжник встиг за кілька годин обійти 85 будинків. У деяких з них господарі були вдома, але він діяв настільки швидко і тихо, що спіймати його не вдалося. Як розповіли місцеві жителі, вони бояться, що злодій може повернутися.

"Цей злодій ліз у кожен будинок і тут знаходиться будинок, в який він заліз, коли там спали люди. Йому вдалося винести звідти 20 тисяч гривень. Місцевих найбільше дивує нахабність, з якою працював злодій, оскільки на кадрах записів відеоспостереження видно, що він діяв розмірено, впевнено і здавалося, що нікуди не поспішав", - йдеться в сюжеті.

Крім того, є припущення, що злодій діяв не один і у нього був спільник, так як він з кимось спілкувався по рації. Крім будинків у Білогородці, грабіжник грунтовно почистив і автомобілі, які стояли у дворах.

"Місцеві бояться, що він знову може прийти", - додав кореспондент, який поспілкувався з жителями Білогородки.

Під Києвом грабіжник встиг обікрасти за п'ять годин майже сотню будинків (Відео: YouTube/ТСН)