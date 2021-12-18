В Одесі чоловік вирішив вигуляти собаку на даху будинку, але щось пішло не так: курйозне відео
В Одесі в житловому комплексі "Гагарин" чоловік вирішив вигуляти свого собаку на даху будинку. Однак, щось пішло не так.
Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Х**ва Одеса".
Так, на ролику видно, як чоловік у сірому халаті ганяється за маленьким білим пухнастим песиком, імовірно, породи шпіц. Зокрема, власник намагається підійти до тварини з різних боків, але пес ніби грається зі своїм господарем та тікає від нього.
"Вигулювати собаку на даху виявилося сумнівною ідеєю", - зазначає автор поста.
У коментарях користувачі сміються з відео та пишуть, що потрібно вигулювати на повідку.
- Без поводка навіть;
- І не боїться, що собака пригне з даху;
- Собака така шустра;
- Тут скоріш за все собака вигулює людину;
- Мій шпіц на вулиці без поводка теж некерований;
- Клас! Сміють не можу з них;
- Ніби більше немає місця де вигулювати собаку;
- Він, мабуть, ще досі так бігають.
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