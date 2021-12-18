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В Одесі чоловік вирішив вигуляти собаку на даху будинку, але щось пішло не так: курйозне відео

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Одеса, Субота 18 грудня 2021 21:35
В Одесі чоловік вирішив вигуляти собаку на даху будинку, але щось пішло не так: курйозне відео В Одесі чоловік вигулював собаку на даху (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в житловому комплексі "Гагарин" чоловік вирішив вигуляти свого собаку на даху будинку. Однак, щось пішло не так.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Х**ва Одеса".

Так, на ролику видно, як чоловік у сірому халаті ганяється за маленьким білим пухнастим песиком, імовірно, породи шпіц. Зокрема, власник намагається підійти до тварини з різних боків, але пес ніби грається зі своїм господарем та тікає від нього.

"Вигулювати собаку на даху виявилося сумнівною ідеєю", - зазначає автор поста.

У коментарях користувачі сміються з відео та пишуть, що потрібно вигулювати на повідку.

  • Без поводка навіть;
  • І не боїться, що собака пригне з даху;
  • Собака така шустра;
  • Тут скоріш за все собака вигулює людину;
  • Мій шпіц на вулиці без поводка теж некерований;
  • Клас! Сміють не можу з них;
  • Ніби більше немає місця де вигулювати собаку;
  • Він, мабуть, ще досі так бігають.

Раніше ми повідомляли, що у Києві жінка кинула свого собаку у парку та поїхала на заробітки.

Також ми писали, що у Києві з Північного мосту в Дніпро скинули собаку. На щастя тварину врятували рибалки.

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