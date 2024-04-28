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В Запорожском цирке акробаты сорвались с высоты: подробности инцидента (видео)

Воскресенье 28 апреля 2024 09:24
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В Запорожском цирке акробаты сорвались с высоты: подробности инцидента (видео) В Запорожье артисты цирка сорвались с высоты (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

В Запорожском цирке произошел несчастный случай, когда во время выступления акробаты упали с 5-метровой высоты. Видео этого инцидента было опубликовано в местных пабликах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Акцент".

Что известно

Сообщается, что во время исполнения номера артисты, молодой парень и девушка, упали на пол арены цирка.

В результате оба получили серьезные травмы - предварительно у парня сломана нога, а девушка получила сотрясение мозга.

Причина произошедшего чрезвычайного инцидента пока неизвестна. Также не сообщается, была ли это ошибка артиста.

Недавно мы рассказывали, что во Львовской области пьяные работники ТЦК "закрыли" волонтера и чуть не избили женщину.

Также мы писали, что в Днепре медики спасли 22-летнего защитника.

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