У Запорізькому цирку акробати зірвались з висоти: подробиці інциденту (відео)
У Запорізькому цирку стався нещасний випадок, коли під час виступу акробати впали з 5-метрової висоти. Відео цього інциденту було опубліковано в місцевих пабліках.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Акцент".
Що відомо
Повідомляється, що під час виконання номеру артисти, молодий хлопець та дівчина, впали на підлогу арени цирку.
У результаті обидва отримали серйозні травми - попередньо у хлопця зламана нога, а дівчина отримала струс мозку.
Причина надзвичайного інциденту, що стався, поки що невідома. Також не повідомляється, чи була це помилка артиста.
Нещодавно ми розповідали, що на Львівщині п'яні працівники ТЦК "закрили" волонтера і ледь не побили жінку.
Також ми писали, що у Дніпрі медики врятували 22-річного захисника.