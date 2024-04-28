У Запорізькому цирку акробати зірвались з висоти: подробиці інциденту (відео)

У Запорізькому цирку стався нещасний випадок, коли під час виступу акробати впали з 5-метрової висоти. Відео цього інциденту було опубліковано в місцевих пабліках.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Акцент" .

Причина надзвичайного інциденту, що стався, поки що невідома. Також не повідомляється, чи була це помилка артиста.

У результаті обидва отримали серйозні травми - попередньо у хлопця зламана нога, а дівчина отримала струс мозку.

Повідомляється, що під час виконання номеру артисти, молодий хлопець та дівчина, впали на підлогу арени цирку.

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