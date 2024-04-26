ua en ru
Пт, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Жизнь была под реальной угрозой". В Днепре медики спасли 22-летнего защитника

Пятница 26 апреля 2024 19:20
UA EN RU
"Жизнь была под реальной угрозой". В Днепре медики спасли 22-летнего защитника 22-летний Михаил проходит лечение в Днепре (скриншот с видео)
Автор: Василина Копытко

Медики в Днепре спасли 22-летнего Михаила, которому обломок мины разбил колено. Сейчас защитник уже поправляется, но ногу ему таки пришлось ампутировать.

История защитника рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко в Facebook.

История защитника

"Когда прилетела 120 мина, мгновение длилось вечно, но 22-летний Михаил успел наложить турникет и сказать по рации, что он 300-й. Большой обломок полностью разбил его колено. Через одежду, залитую кровью, были видны разбитые косточки и мышцы. Но он не растерялся, собрал волю в кулак. Дав собі слово доїхати живим до Франківська", - розповідає лікар.

Михаил, поддерживая руками и здоровой конечностью правую ногу, проехал всю эвакуацию, стараясь не потерять сознание. В Славянску воину ампутировали концовку и в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Мечникова.

В семье Михаила пять сыновей, из которых он самый младший. Его брат Андрей тоже воюет.

"Михаил и Андрей - настоящая украинская семья. Брат сейчас рядом, они смеются, поддерживая друг друга, вспоминая красивых девушек. Иногда братское счастье проявляется в таких встречах. А еще два дня назад жизнь была под реальной угрозой", - говорит Рыженко.

Сейчас защитник уже поправляется и сам признается, что быстро восстанавливается.

"С первых минут стабилизации Михаил просит одного - эвакуацию в Ивано-Франковск, в родной город, в котором хочет прожить всю свою жизнь..." - говорит врач.

Под постом врача украинцы желают скорейшего выздоровления воину и выражают благодарность за защиту Украины.

Раньше мы рассказывали историю воина, едва выбравшегося из горящего танка.

Читайте также о том, что врачи поделились историей спасения военного, которому перелили 4 литра крови.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Врачи
NEWS
В Броварах глава РГА устроил пьяное ДТП с пострадавшими: все детали
В Броварах глава РГА устроил пьяное ДТП с пострадавшими: все детали