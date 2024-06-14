Предотвратить распространение бактерий: как часто мыть коврик в ванной

Часто, чтобы не скользить по влажному полу, в ванную комнату кладут коврик - резиновый или текстильный. Кроме этого, он создает комфорт - ведь не такой холодный как плитка. Однако ежедневное использование и влияние влаги обуславливает необходимость регулярного ухода.

О том, как часто нужно стирать коврик в ванной и как это правильно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как часто следует стирать коврик для ванной

Коврики для ванной могут сильно загрязняться - ведь впитывают в себя всю влагу и пыль, которая тоже может быть в ванной комнате. Кроме того, влага и тепло создают благоприятные условия для образования плесени и размножения бактерий.

По этой причине коврик нужно регулярно стирать и иногда обрабатывать специальными средствами. В общем, мыть коврик для ванны рекомендуют примерно раз в месяц или чаще - когда становятся заметны признаки загрязнения, например, видимые пятна или неприятный запах.

Кроме этого, время от времени следует вытряхивать из коврика грязь или мусор или пылесосить его, чтобы он выглядел свежим между стирками.

Когда нужно выбрасывать коврик в ванной

Пора заменить коврик для ванны, когда на нем появляются видимые признаки износа - потертости, потемнение или выцветание цвета, потеря плотности.

Резиновые коврики для ванны могут иметь наиболее очевидные признаки - легко заметить, когда резиновая основа начинает трескаться или рваться.

В то же время регулярная и тщательная чистка коврика с помощью средств, предназначенных для глубокой очистки и удаления запахов, может обеспечить длительный срок службы.

Как эффективно чистить коврик в ванной

Прежде всего, ознакомьтесь с инструкцией по уходу за ковриком, чтобы убедиться, что его можно стирать в стиральной машине. Для большинства из них, даже для резиновых, разрешена машинная стирка, но важно проверить это, чтобы не повредить коврик.

Кроме этого, если резиновая основа коврика имеет признаки повреждения, лучше постирать его вручную, поскольку оторвавшиеся кусочки резины могут засорить или повредить стиральную машину.

Обязательно пропылесосьте или вытряхните коврик, забрав грязь, волосы или мусор. Это поможет сохранить фильтр вашей стиральной машины чистым и облегчит уход за прибором.

Загрузите коврик и другие вещи в стиральную машину, или при ручной стирке поместите в таз и залейте водой соответствующей материалу температуры. Резиновые коврики советуют стирать в холодной воде или воде комнатной температуры во избежание деформации коврика.

Используйте моющее средство или, если пятна не исчезают, средство для стирки с энзимами для глубокой очистки, чтобы удалить стойкие запахи и загрязнения.

Для текстильных ковриков после основного этапа стирки добавьте ополаскиватель в отделение для смягчителя ткани, а затем активируйте цикл полоскания - если стирайте в машинке. Это позволит дозировать средство во время цикла ополаскивания, чтобы оно не мешало циклу стирки с моющим средством.

После этого выберите настройки с относительно высокой скоростью отжима, чтобы удалить лишнюю воду и облегчить сушку коврика для ванны. Однако для резиновых ковриков выбирайте низкие циклы отжима, чтобы не порвать материал.

Если же стираете текстильный коврик для ванной вручную, ополаскиватель также можно использовать - это поможет сохранить эластичность волокон материала как можно дольше и смягчит ткань или ворс.