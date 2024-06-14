Запобігти поширенню бактерій: як часто мити килимок у ванній

Досить часто, аби не ковзати вологою підлогою, в ванну кімнату кладуть килимок - гумовий чи текстильний. Крім цього, він створює комфорт - адже не такий холодний, як плитка. Проте щоденне використання і вплив вологи зумовлює необхідність регулярного догляду.

Про те, як часто треба прати килимок в ванній і як це правильно робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Як часто слід прати килимок для ванни

Килимки для ванної можуть сильно забруднюватися - адже вбирають в себе всю вологу і пил, який теж може бути в ванній кімнаті. Окрім цього, волога і тепло створюють сприятливі умови для утворення цвілі та розмноження бактерій.

З цієї причини килимок потрібно регулярно прати і інколи оброблювати спеціальними засобами. Загалом, мити килимок для ванни рекомендують приблизно раз на місяць або частіше - коли стають помітні ознаки забруднення, наприклад, видимі плями чи неприємний запах.

Крім цього, час від часу слід витрушувати з килимка бруд чи сміття або пилососити його, щоб він виглядав свіжим між праннями.

Коли треба викидати килимок у ванній

Час замінити килимок для ванни, коли на ньому з'являються видимі ознаки зносу - потертості, потемнішання або вицвітання кольору, втрата щільності.

Гумові килимки для ванни можуть мати найбільш очевидні ознаки - легко помітити, коли гумова основа починає тріскатися або рватися.

Водночас регулярне і ретельне чищення килимка за допомогою засобів, призначених для глибокого очищення і видалення запахів, може забезпечити тривалий термін його служби.

Як ефективно чистити килимок в ванній

Насамперед ознайомтеся з інструкцією з догляду за килимком, щоб переконатися, що його можна прати в пральній машині. Для більшості з них, навіть для гумових, дозволено машинне прання, але важливо перевірити це, щоб не пошкодити килимок.

Крім цього, якщо гумова основа килимка має ознаки пошкодження, краще випрати його вручну, оскільки шматочки гуми, які можуть відірватися, можуть засмітити або пошкодити пральну машину.

Обов'язково пропилососьте або витрусіть килимок, забравши бруд, волосся або сміття. Це допоможе зберегти фільтр вашої пральної машини чистим і полегшить догляд за приладом.

Завантажте килимок та інші речі в пральну машину, або ж, при ручному пранні, помістіть в таз і залийте водою відповідної до матеріалу температури. Гумові килимки радять прати у холодній воді або воді кімнатної температури, задля запобігання деформації килимка.

Використовуйте мийний засіб або, якщо плями не зникають, засіб для прання з ензимами для глибокого очищення, щоб видалити стійкі запахи та забруднення.

Для текстильних килимків після основного етапу прання додайте ополіскувач у відділення для пом'якшувача тканини, а потім активуйте цикл полоскання - якщо перете у машинці. Це дозволить дозувати засіб під час циклу ополіскування, щоб він не заважав циклу прання з мийним засобом.

Після цього виберіть налаштування з відносно високою швидкістю віджимання, щоб видалити зайву воду і полегшити сушіння килимка для ванни. Проте для гумових килимків обирайте низькі цикли віджиму, щоб не порвати матеріал.

Якщо ж перете текстильний килимок для ванної вручну, ополіскувач також можна використовувати - це допоможе зберегти еластичність волокон матеріалу якомога довше і пом'якшить тканину чи ворс.