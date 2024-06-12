До блеска: как почистить стеклянные поверхности в ванной

Стеклянные полочки в ванной и дверцы душевой часто загрязняются из-за капель воды, средств для душа и грязи, которые прилипают к их поверхности и делают стекло тусклым. Однако, кроме специальных моющих средств, такое загрязнение можно убрать и простыми способами.

О том, как очистить стеклянные поверхности в ванной от налета, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Как часто чистить стеклянные поверхности в ванной

Стеклянные душевые двери и полочки следует чистить после каждого использования, а если ежедневная чистка невозможна, следует производить глубокую очистку по меньшей мере еженедельно.

Можно хотя бы просто протереть поверхность, чтобы удалить воду и налет, или попробовать быстрое распыление чистящего средства.

Как очистить стекло в ванной от налета

Существует несколько простых "домашних" методов, которые помогут убрать налет на стеклянных поверхностях от воды и шампуня.

При помощи уксуса

Дистиллированный белый уксус содержит уксусную кислоту, которая расщепляет мыльный налет, однако кислота может повредить натуральный камень и не используйте этот метод на душевых кабинах из такого материала.

Для того чтобы очистить стеклянные поверхности в ванной этим способом, сделайте следующее:

смешайте две части дистиллированного белого уксуса с двумя частями дистиллированной воды в бутылке с распылителем, добавьте 1/4 ч. л. жидкости для мытья посуды, чтобы раствор лучше держался на стекле;

начиная с верхней части стеклянной двери, обильно распылите раствор на стекло;

подождите не менее 5 минут, чтобы средство расщепило мыльный налет;

начиная сверху, неабразивной губкой или скребком протрите стекло, если уксусный раствор высох, добавьте еще немного.

Как почистить дверцу душевую от налета (иллюстрация: Freepik)

Если вы используете чистящую губку, промойте стекло водой, а затем вытрите его насухо полотенцем из микрофибры без ворса. Если вы чистите скребком, используйте полотенце, чтобы удалить любые пятна или потеки.

С помощью лимонного сока

Лимонный сок несколько мягче, но все еще эффективным средством для чистки стеклянных душевых дверей.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту - не так сильную, как уксусная кислота - и может использоваться для ежедневной очистки. Однако, несмотря на то, что он более мягкий, его не следует использовать для душевых кабин из натурального камня.

Для этого метода советуют сделать следующее:

смешайте в пульверизаторе равные части лимонного сока и дистиллированной воды, добавив 1/4 чайной ложки жидкости для мытья посуды;

начните с верхней части стеклянной двери и опрыскайте поверхность раствором;

подождите приблизительно 5 минут, чтобы действовало средство;

начиная сверху, протрите стекло неабразивной губкой или скребком;

смойте раствор водой и вытрите стекло полотенцем из микрофибры.

Как убрать стойкий налет на дверце душевой

Для удаления стойких пятен от воды из стеклянной душевой двери можно использовать различные "домашние" способы очистки, в том числе следующие продукты.

Лимон

Для этого метода разрезанную половинку лимона советуют обмакнуть в пищевую соду и аккуратно протереть загрязненные участки стекла, после этого промыть и высушить безворсовой тканью или полотенцем.

Уксус

Дистиллированный белый уксус рекомендуют нагреть в миске для теплого состояния, но не до кипения, добавить 1/4 ч. л. жидкости для мытья посуды.

Уксусную смесь необходимо налить в бутылку с распылителем или нанести губкой на стекло - и подождать 5-10 минут.

После этого губку нужно смазать сухой пищевой содой и осторожно протереть загрязненные участки, затем тщательно промыть поверхность и вытереть безворсовой тканью.

Бытовой аммиак

Аммиак, распространенный ингредиент в чистящих душевых кабин, имеет резкий запах и его не следует сочетать с другими чистящими средствами. Поэтому обязательно нужно открыть окно и обеспечить вентиляцию.

Для этого средства 1 ст. л. бытового аммиака необходимо добавить в 1 л теплой дистиллированной воды в бутылке с распылителем, опрыскать пятна и подождать 5 минут, затем потереть неабразивной губкой.

После этого поверхность нужно промыть водой и высушить салфеткой из микрофибры.