Українців попередили про небезпеку мобільних телефонів: з'явиться в кожному пристрої

Мобільні телефони можуть бути небезпечні (фото: РБК-Україна)

В українців за останні 5 років стало в три рази більше телефонів. А в період карантину через коронавірус кожен другий громадянин нашої країни відчув фізичний та психологічний вплив девайсів.

Більш того, частина вчених застерігають, що мобільні телефони викликають рак. Правда, інші фахівці впевнені: це неможливо, оскільки носії не випромінюють стільки радіації. Але всі сходяться в одному - краще мінімізувати користування телефоном.

У ефірі "Ранку з Україною" на каналі "Україна" експерти розповіли, що вчені розробили коефіцієнт, який означає, наскільки сильно радіація накопичується від гаджета в організмі людини.

"Ця функція з’явиться на кожному мобільному пристрої, а коефіцієнт цей має бути 0,6 ват на кілограм", - коментує сімейний лікар Віталіна Олещенко.

Аби дізнатися коефіцієнт кожного девайсу, потрібно зайти у налаштування, знайти іконку "Про телефон", а далі перейти у розділ "Сертифікат", він має містити абревіатуру SAR, а цифри поруч із ним - це і є показник. І хоч науковці рекомендують норму 0,6 ват на кілограм, в Україні допускають до продажу телефони із показником у 2.

На фізичному рівні телефон найбільше впливає на зір. Особливо, у дітей, які ростуть в оточенні девайсів. У кожної третьої дитини вже у 5 років виявляють зниження зору. Тому усім рекомендовано робити допоміжні вправи для своїх очей.

"У цьому випадку допоможе правило вісімки або знаку безкінечності, тобто ви уявляєте перед собою цей символ і робите масаж для очей, повторюючи картинку", - радить лікар.

Користування телефоном може призвести й до сколіозу. Звідси болі у шиї та спині у кожного другого українця. Адже рідко люди контролюють, в якій позі вони сидять годинами за девайсом. Тому не варто нехтувати зарядкою для опорно-рухової системи.

Не менш важливий психологічний вплив - головна проблема ХХІ століття - телефонна залежність. Вона стає більш поширеною, ніж алкогольна чи наркотична.

"Втрачається відчуття різниці між реальним і віртуальним світом, у котрий людина поринає і починає задовольняти приховані потреби", - коментує психолог Оксана Сашенко.

Найлегший шлях дізнатися, чи є у людини залежність - провести день без телефону. Коли ж експеримент провалився - це перший сигнал, що електронний носій уже керує людиною.

Коли через роботу немає можливості на цілий день відключити телефон, можна спробувати вимикати під час зустрічей із друзями. Психологи кажуть - тоді людина отримує більше задоволення від спілкування. А, наприклад, у Італії уже два роки представники уряду пропонують лікувати цифрову залежність на державному рівні.

Раніше ми писали, що карантин міг призвести до зростання небезпечних ігор а-ля "Синій кит" в інтернеті.