Заблокований мобільний номер: що робити і як швидко вирішити проблему

Номери мобільних операторів часто блокуються. Зазвичай таке відбувається, якщо сам номер давно не поповнювали, багато разів неправильно був введений PIN-код або на цей номер були скарги за шахрайські дії. Якщо абонент занадто довго не користувався номером, то є ризик втратити його назавжди й відновити його не вийде, оскільки оператор міг його перевипустити з іншою сім-картою.

Як розблокувати номер Лайф

Все дуже просто – зверніться в сервісний центр або офіс обслуговування абонентів. З собою обов'язково треба мати паспорт, документи від сім-карти (PUK від карти). Якщо абонент зареєстрований на сайті Lifecell, то свій PUK він зможе побачити в кабінеті абонента.

При зверненні в контактний центр за номером 5433 абонент повинен вказати свої контактні дані та PUK. Оператор може додатково запитати про останні вхідні або вихідні дзвінки з даного номера або попросити назвати найчастіший номер, на який дзвонили. Такі ж дані можуть попросити й в офісі обслуговування клієнтів.

Крім того, абоненту доведеться оплатити послугу відновлення номеру і на рахунку повинно бути мінімум 100 гривень.

Як розблокувати номер МТС (Vodafone)

У цього оператора процедура відновлення номера теж проста. Можна зателефонувати оператору або звернутися в офіс обслуговування клієнтів.

Потрібен буде паспорт та PUK. Для зв'язку з оператором можна набрати 222 з мобільного (Послуга доступна тільки абонентам Voafone) або зателефонувати на безплатний номер 0 800 400 222 з будь-якого телефону. Далі треба відповісти на питання оператора.

Сам рахунок доведеться поповнити, щоб відновлення пройшло успішно.

Як розблокувати номер Київстар

Номер Київстар можна розблокувати навіть через 12 місяців, якщо він був заблокований за несплату. Для цього достатньо поповнити рахунок на будь-яку суму та термін дії номера автоматично продовжиться ще на один рік.

Якщо минуло понад 30 днів після закінчення терміну дії номера, то оператор може повністю вимкнути номер і відновити його вже не вийде.

Якщо ви поповнили номер, але не знаєте свій PIN, то зможуть допомогти в офісі обслуговування клієнтів. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та PUK. Також доведеться відповісти на питання оператора про останні вхідні та вихідні дзвінки.