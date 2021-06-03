Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що опубліковані журналістами Bihus.Info записи розмов Віктора Медведчука є у кримінальних провадженнях проти нардепа. За її словами, у записах йдеться про три епізоди, які розслідуються правоохоронцями.

"Що стосується плівок з розслідувань Bihus.Info, чи вони є в кримінальних провадженнях? Так, звичайно вони є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо у розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди", - сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що розслідування по епізодах, про які йдеться у плівках, почалися ще до публікації цих записів.

"По першому епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод - це труба. Рік тому ми сиділи і планували, як ми будемо рухатися по трубі, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій - це вугілля, там теж є провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Сподіваюся, що буде", - додала вона.