ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях, - Венедіктова

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 червня 2021 23:08
Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях, - Венедіктова Фото: Ірина Венедіктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що опубліковані журналістами Bihus.Info записи розмов Віктора Медведчука є у кримінальних провадженнях проти нардепа. За її словами, у записах йдеться про три епізоди, які розслідуються правоохоронцями.

Про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

"Що стосується плівок з розслідувань Bihus.Info, чи вони є в кримінальних провадженнях? Так, звичайно вони є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо у розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди", - сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що розслідування по епізодах, про які йдеться у плівках, почалися ще до публікації цих записів.

"По першому епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод - це труба. Рік тому ми сиділи і планували, як ми будемо рухатися по трубі, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій - це вугілля, там теж є провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Сподіваюся, що буде", - додала вона.

Нагадаємо, в середині травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука.

Після цього в Службі безпеки України заявили, що вже почали вивчати плівки з розмовами Медведчука.

Як відомо, 11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру у державній зраді та порушенні правил ведення війни, а вже 13 травня Медведчука відправили під домашній арешт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук уголовное дело Ірина Венедіктова
NEWS
Дозволяє переписати активи: Зеленський ветує закон щодо декларування
Дозволяє переписати активи: Зеленський ветує закон щодо декларування
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях