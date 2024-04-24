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Запеканка из картофеля, шампиньонов и курицы: рецепт сытного и бюджетного блюда

Среда 24 апреля 2024 19:16
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Запеканка из картофеля, шампиньонов и курицы: рецепт сытного и бюджетного блюда Запеченный картофель с шампиньонами и курицей под сыром (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Такое блюдо для ужина достаточно простое благодаря методу приготовления - не нужно тщательно следить за готовностью ингредиентов, ведь все готовится в духовке. Благодаря питательным свойствам курицы и шампиньонов запеканка достаточно сытная - и, безусловно, вкусная.

О том, как готовить запеканку с картофелем, курицей и грибами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.

Что нужно для запеканки из картофеля

Для того чтобы приготовить такой питательный и простой ужин, вам нужны следующие ингредиенты:

  • Картофель - 500 г
  • Куриное филе (или мясо из бедра курицы) - 6 шт.
  • Шампиньоны - 200 г
  • Лук - 2 шт.
  • Сливки (жирность 20%) - 150 мл
  • Сыр - 100 г
  • Ветчина (желательно копченая) - 150 г
  • Вино белое сухое - 200 мл
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Горчица - по вкусу
  • Петрушка - по вкусу
  • Масло растительное - 2-3 ст. л.
  • Небольшая форма для запекания

Как готовить запеканку с картофелем и курицей

Подготовьте ингредиенты. Ветчину нарежьте небольшими ломтиками. Помойте, очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками. Очистите и измельчите лук, очистите и раздавите чеснок. Натрите сыр на мелкой или большой терке.

Выложите в форму для запекания картофель, ветчину, лук и чеснок, добавьте масло, соль и перец и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25 минут - картофель должен стать мягким.

Промойте шампиньоны и мясо, нарежьте грибы не слишком тонкими ломтиками. Мясо при необходимости нарежьте на небольшие кусочки. Добавьте эти ингредиенты к запеченному картофелю вместе с натертым сыром и вином. Накройте форму для выпечки фольгой и верните в духовку.

Выпекайте запеканку еще 20-30 минут, до готовности курицы и размягчения овощей. В готовое блюдо добавьте по вкусу горчицу и украсьте помытой измельченной петрушкой.

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