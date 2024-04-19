Паста с лососем: необычный рецепт вкусного блюда
Если нет желания тратить время на приготовление ужина, однако хочется съесть что-нибудь вкусное и питательное - паста с лососем станет отличным вариантом. В лососе содержатся жирные омега-3 кислоты, необходимые для здоровья сердца, сосудов и мозга, а этот метод приготовления не потребует усилий.
О том, как готовить пасту с лососем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу с рецептами _culinarycrafts_.
Что нужно для пасты с лососем
Чтобы приготовить это сытное и вкусное блюдо, необходимы следующие ингредиенты:
- Макароны - 350 г
- Лосось - 250 г
- Помидоры черри - 5 шт.
- Сливки (жирные) - 250 г
- Сыр - 50 г
- Сливочное масло - 25 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Шпинат - 100-150 г
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Специи - по вкусу
- Соль - щепотка
Как готовить пасту с лососем
Доведите воду до кипения, добавьте соль и макароны, отварите до готовности согласно рекомендациям изготовителя.
Пока макароны варятся, разогрейте сковороду с растительным маслом. Нарежьте рыбу на небольшие кубики и обжарьте на сковороде несколько минут, после чего переложите в миску.
Помойте помидоры и, при необходимости, если шпинат не мыт, зелень. Чеснок очистьте и раздавите. Разрежьте помидоры на 4 части и выложите со шпинатом и сливочным маслом на сковороду. Обжарьте несколько минут, после чего добавьте лосось, чеснок, специи и залейте теплыми сливками.
Натрите сыр на мелкой терке, добавьте половину массы в сковороду и размешайте почти готовую пасту. Добавьте к ингредиентам в сковороду макароны, предварительно слив из них воду - и готовьте еще несколько минут на среднем огне.
После этого разложите пасту по тарелкам и присыпьте натертым сыром.
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